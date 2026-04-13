Handeln CME Group Inc. - CME CFD

Über CME Group Inc

CME GROUP INC. ist ein Anbieter von Produkten in allen wesentlichen Anlageklassen, basierend auf Zinssätzen, Aktienindizes, Devisen, Energie, Agrarrohstoffen und Metallen. Die Produkte des Unternehmens umfassen sowohl börsengehandelte als auch privatgehandelte Termingeschäfte, Optionen und Swapgeschäfte.

Das Unternehmen verbindet weltweit Käufer und Verkäufer durch die elektronische Handelsplattform CME Globex und die Präsenzhandelssysteme in Chicago und New York City. Die CME Direct Technology bietet Side-by-Side-Trading mit börsennotierten und privat ausgehandelten Märkten.

Das Unternehmen bietet Clearing- und Abrechnungsleistungen für börsengehandelte Verträge sowie für Swap-Geschäfte und bietet regulatorische Reporting-Lösungen für die Marktteilnehmer über globale Repository-Services in den USA, im Vereinigtem Königreich, Kanada und Australien an.

Das Produktangebot umfasst eine Reihe von Marktdatenleistungen wie Live-Kursnotierungen, zeitverzögerte Kursnotierungen, Marktberichte und einen historischen Datendienst.

Der aktuelle realtimekurs der CME Group Inc. Aktie beträgt 299.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Aileron Therapeutics, Inc., GDS Holdings Limited, Oaktree Specialty Lending Corporation, HCA Healthcare, 180 Degree Capital Corp. und Certara, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.