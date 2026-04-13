Handeln GDS Holdings Limited - GDS CFD
Über GDS Holdings Ltd - ADR
GDS HOLDINGS LIMITED ist ein in China basierter Service Provider für Hochverfügbarkeits-Informationstechnologie. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen, Beratung, Service und Ausbildung, einschließlich Datenzentrum-Hosting, Informationstechnologie-Management und das Betriebs-Outsourcing, Business Continuity Management, Disaster Recovery und Cloud Computing-Services. Das Unternehmen bietet Lösungen, einschließlich innerstädtischen und Remote-Disaster-Recovery-Lösungen, Hotsite-Abonnement-Lösungen, Daten-Fernbackup-Lösungen, Rechenzentrums-Informationstechnologie-Management-Outsourcing-Service-Lösung, Business-Continuity-Management-Consulting-Service-Lösung und Virtualisierungs-Service-Lösung. Das Unternehmen arbeitet vor allem mit Banken, Versicherungen, Wertpapieren, Energie, Produktion, Logistik und Internet-Industrie sowie Regierungsbehörden.
Der aktuelle realtimekurs der GDS Holdings Limited Aktie beträgt 41.58 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: iShares Semiconductor ETF, Radian Group Inc., Hess Corp, Autoliv Inc. - USD, Nok Airlines Public Company Limited und Dime Community Bancshares, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A2DFYV
- ISIN:US36165L1089