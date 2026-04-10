Handeln Clariant AG - CLN CFD
Über Clariant AG
Die Clariant AG ist ein in der Schweiz ansässiger Hersteller von Spezialitätenchemikalien. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: Care Chemicals, Catalysis und Natural Resources. Der Geschäftsbereich Care Chemicals bedient Kunden in den Bereichen Körperpflege, Haushaltspflege, Farben und Lacke sowie Pflanzenschutzmittel. Der Geschäftsbereich Catalysis bietet Lösungen für Katalysatoren und Biokraftstoffe an. Der Geschäftsbereich Natural Resources bietet Produkte und kundenspezifische Lösungen für die Mineralien-, Gießerei-, Öl- und Gasförderung sowie für Anwendungen in den Bereichen Lebensmittel, Kunststoffe, Beschichtungen, Klebstoffe und Druckfarben.
Der aktuelle realtimekurs der Clariant AG Aktie beträgt 8.43 CHF. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:895929
- ISIN:CH0012142631