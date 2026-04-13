Handeln CityDev - C09sg CFD

Über City Developments Limited

CITY DEVELOPMENTS LIMITED ist ein operatives Immobilienbetreiber mit einer Präsenz von rund 100 Standorten in über 30 Ländern. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Investment Holding, Bauträger und Eigentümer. Die Hauptaktivitäten der Tochtergesellschaften sind Bauträger und Eigentümer, Hoteliers und Hotelbetreiber, Club-Betreiber und Eigentümer, Investitionen in Immobilien und Aktien, Immobilienverwaltung, Projektmanagement und Erbringung von Beratungsleistungen, Gastronomie-bezogene Informationstechnologie, Beschaffungsdienstleistungen und Erbringung von Dienstleistungen der Wäscherei. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Immobilienentwicklung, die Immobilien zum Verkauf entwickelt und kauft; Hotelbetriebe, die Hotels besitzen und verwalten; Mietimmobilien, die als Finanzinvestition gehaltene Immobilien für Leasing- und sonstige Segment entwickelt und erworben werden, die vorwiegend in Aktien-, Management- und Beratungsdienstleistungen tätig sind, sowie die Bereitstellung von Wäscheservice.

Der aktuelle realtimekurs der CityDev Aktie beträgt 8.32 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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