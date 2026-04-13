Handeln Cinemark Holdings, Inc. - CNK CFD

Über Cinemark Holdings, Inc.

CINEMARK HOLDINGS, INC. ist im Film-Messegeschäft tätig mit Theatern in den USA, Brasilien, Mexiko, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala, Curacao und Bolivien. Die Gesellschaft führt sein Geschäft in zwei Segmenten: US-Märkte und internationale Märkte.

Das Segment International besteht aus Betrieben in Brasilien, Argentinien, Chile, Kolumbien, Peru, Ecuador, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Guatemala, Bolivien und Curacao. Sie betreibt rund 500 Theater und über 5.800 Leinwände in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika. Der Bereich Vereinigte Staaten hat etwa 340 Theater und mehr als 4.510 Leinwände in mehr als 40 Staaten und der Bereich International verfügt über mehr als 180 Theater und ca. 1.280 Leinwände.

Sie entwickelt Plattformen für ihren Theater-Kreis, wie XD, Movie Bistro, Cinemark Reserve, Luxury Lounger Liegesitze, D-BOX Sitze und CineArts.

Der aktuelle realtimekurs der Cinemark Holdings, Inc. Aktie beträgt 30.53 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: United Fire, Raffles Medical, Van Lanschot Kempen N.V., Mitsui & Co., Ltd., Stagwell Inc. und Cathay Pacific Airways Limited. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.