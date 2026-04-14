Handeln Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - 4519 CFD

Über Chugai Pharmaceutical Co Ltd

CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. ist ein in Japan ansässiges Pharmaunternehmen. Das Inlandssegment beschäftigt sich mit dem Verkauf von der vom Unternehmen hergestellten pharmazeutischen Produkten durch seine landesweit eingerichteten Läden. Dieses Segment engagiert sich auch in der Forschung, Entwicklung, dem Transport und der Lagerung von pharmazeutischen Produkten sowie der Bereitstellung von Literaturrecherche-Dienstleistungen für pharmazeutische Informationen. Das Übersee-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf seiner pharmazeutischen Produkte in ausländischen Märkten wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Taiwan, Festland China, Korea und den Vereinigten Staaten. Dieses Segment ist auch an der Bereitstellung von pharmazeutischen akademischen Informationen sowie der Forschung, Entwicklung und Registrierung von Arzneimitteln beteiligt.

Der aktuelle realtimekurs der Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. Aktie beträgt 8506.7 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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