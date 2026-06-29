Handeln Cheniere Energy, Inc. - LNG

Über Cheniere Energy, Inc.

Cheniere Energy, Inc. ist ein Energieunternehmen, das vor allem im Zusammenhang mit Geschäften mit Flüssiggas tätig ist. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: das Geschäft mit Flüssiggas-Terminals und das Erdgasvermarktungsgeschäft. Das Unternehmen ist über seine Beteiligung an CHENIERE ENERGY PARTNERS, L.P. (Cheniere Partners), einer börsennotierten Kommanditgesellschaft, und seiner Managementverträge mit dieser Eigentümer und Betreiber des Sabine Pass-Flüssiggas-Terminal in Louisiana. Das Unternehmen ist als Komplementär zu 100 % an Cheniere Partners und zu über 80 % an Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC (Cheniere Holdings), einer börsennotierten Gesellschaft mit beschränkter Haftung, beteiligt. Der Sabine Pass-Flüssiggas-Terminal befindet sich am Sabine-Neches-Kanal, etwa vier Meilen (6 Kilometer) von der Golfküste entfernt.

Der aktuelle realtimekurs der Cheniere Energy, Inc. Aktie beträgt 241.54 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: G K Goh, Silvrcst As, Southern First Bancshares, Comcast A, Stamford Land und Centene. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.