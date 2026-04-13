Handeln Centene - CNC CFD

Über Centene Corp

CENTENE CORPORATION ist ein diversifiziertes Unternehmen im Gesundheitsbereich, das Programme und Dienstleistungen für staatlich geförderte Gesundheitsprogramme zur Verfügung stellt. Das Unternehmen bietet auch Ausbildungs- und Outreach-Programme, um Mitglieder zu informieren und dabei zu unterstützen, Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu erhalten. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente. Das Managed Care-Segment bietet durch von der Regierung subventionierte Programme Krankenkassenschutz für Einzelpersonen, darunter Gesundheitsdienst für Bedürftige, das Krankenversicherungsprogramm des Staates für Kinder, Langzeitpflege, Pflegeunterbringung, Dual-förderfähige Personen und das Supplemental Security Income-Programm, das auch als Alters-, Blinden- oder Körperbehinderten-Program bekannt ist. Das Specialty-Services-Segment besteht aus Spezialunternehmen des Unternehmens, die eine Reihe von Gesundheitsdienstleistungen und -produkten für staatliche Programme, Haftanstalten, Gesundheitsorganisationen, Arbeitgebergruppen und andere kommerzielle Organisationen anbieten.

Der aktuelle realtimekurs der Centene Aktie beträgt 37.49 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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