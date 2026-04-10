Handeln Chemring Group Plc - CHG CFD

Über Chemring Group plc

CHEMRING GROUP PLC ist eine in Großbritannien ansässige Firma, die Sicherheitslösungen für den Verteidigungs- und Sicherheitsmarkt entwickelt und produziert. Das Unternehmen verfügt über drei Segmente: Gegenmaßnahmen, die in der Entwicklung und Herstellung von Verbrauchsgegenmaßnahmen für Luft-, See- und Landplattformen und landgestützte elektronische Kriegsführungsausrüstung eingesetzt werden; Sensoren und Elektronik, die in der Entwicklung und Herstellung von selbst gebastelten Sprengkörperdetektoren (IED), Detektoren chemischer und biologischer Bedrohungen, IED elektronische Gegenmaßnahmen, Netzwerkschutztechnologien und Explosive Ordnance Disposal Ausrüstung tätig sind und Energetische Systeme, die in den Bereichen Entwicklung, Beschaffung und Produktion von Signalen und Beleuchtungseinrichtungen und Nutzlasten, Kartuschen- und Treibmittel-betätigten Vorrichtungen, pyrotechnischen Vorrichtungen für Satellitenstart und Bereitstellung, Raketen- und Munitionskomponenten, Sprengköpfen, Sicherungen, Trennungs-Subsystemen, Aktoren und energetischen Materialien tätig ist.

Der aktuelle realtimekurs der Chemring Group Plc Aktie beträgt 5.4345 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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