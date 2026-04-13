Handeln Lumen Technologies, Inc - LUMN CFD

Über Lumen Technologies Inc

Lumen Technologies, Inc. ist ein internationales, anlagenbasiertes Technologie- und Kommunikationsunternehmen, das in erster Linie eine Reihe von integrierten Dienstleistungen für seine Geschäfts- und Massenmarktkunden anbietet. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören der Massenmarkt, das Nordamerika-Geschäft (NA), die Region Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA), die Region Asien-Pazifik (APAC) und die Region Lateinamerika (LATAM). Zu den Produkt- und Dienstleistungskategorien des Unternehmens gehören Consumer Broadband, das glasfaserbasierte und langsame DSL-basierte Breitbanddienste für Privatkunden umfasst; Small Business Group (SBG) Broadband, das glasfaserbasierte und langsame DSL-basierte Breitbanddienste für kleine Unternehmen umfasst; Voice and Other, das Retail-Videodienste, professionelle Dienste und andere Zusatzdienste umfasst, sowie Connect America Fund (CAF) II, der aus Zahlungen des Connect America Fund Phase II besteht, um Sprach- und Breitbanddienste in Notfällen zu unterstützen.

Der aktuelle realtimekurs der Lumen Technologies, Inc Aktie beträgt 7.8 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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