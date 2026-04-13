Handeln Caterpillar - CAT CFD

Über Caterpillar Inc.

CATERPILLAR INC. ist ein Hersteller von Bau-und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, industriellen Gasturbinen und dieselelektrischen Lokomotiven. Das Unternehmen ist in drei Produktbereiche gegliedert: Rohstoffindustrie, Bauindustrie und Energie und Transport. Es bietet durch das Segment Finanzprodukte auch Finanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen an.

Der Geschäftsbereich Bauindustrie liefert Maschinen für die Infrastruktur und den Gebäudebau. Sein Segment Rohstoffindustrie bietet Maschinen zur Verwendung in Minen und Steinbrüchen an. Das Segment Energie & Transport bietet Kolbenmaschinen, Stromaggregate, Gasturbinen und turbinenbezogene Dienstleistungen, dieselelektrische Lokomotiven und andere schienenbezogene Produkte und Dienstleistungen an.

Das Segment Finanzprodukte führt seine Geschäfte durch Caterpillar Financial Services Corporation (Cat Financial). Cat Financial bietet Finanzierungsalternativen für Caterpillar-Produkte für Einzelhandel und Großhandel.

Der aktuelle realtimekurs der Caterpillar Aktie beträgt 787.26 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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