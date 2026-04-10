Handeln Carrefour - CARF CFD

Über Carrefour SA

CARREFOUR S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das vor allem im Einzelhandelsvertrieb tätig ist. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von Selbstbedienungs-Warenhäusern, Supermärkten, Discountern, Minimärkten und Cash & Carry-Filialen und bietet e-Commerce-Dienste an. Die Selbstbedienungs-Warenhäuser der Firma namens Carrefour bieten eine Palette von Food- und Non-Food-Produkten an. Die Selbstbedienungs-Warenhäuser, Supermärkte und Minimärkten der Carrefour SA werden unter den Namen Carrefour city, Carrefour Contact, Carrefour Express, 8aHuit, Shopi, Marche Plus, Proxi betrieben, und Cash & Carry-Märkte operieren unter dem Namen Promocash, wo u. a. vor allem Nahrung, Kleidung und Haushaltswaren angeboten werden. Das Unternehmen betreibt Minimärkte und besitzt u. a. Dia France SAS. Das Unternehmen ist weltweit tätig .

Der aktuelle realtimekurs der Carrefour Aktie beträgt 16.345 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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