Handeln Cancom SE - COK CFD

Über Cancom SE

CANCOM SE ist ein deutscher Anbieter von Informationstechnologie-Systemen und Dienstleistungen. Das Unternehmen diversifiziert seine Aktivitäten in zwei Geschäftsbereiche: Cloud-Lösungen und IT-Lösungen. Das Segment Cloud-Lösungen umfasst unter anderem CANCOM Pironet AG & Co, Pironet AG und synaix Service GmbH. Es umfasst hauptsächlich die Konzern-Cloud und Shared-Managed-Services des Unternehmens, einschließlich projektbezogener Cloud-Hardware, Software und Services. Das Segment IT-Lösungen umfasst die Gesellschaften CANCOM IT Solutions GmbH, CANCOM NSG GmbH, CANCOM NSG GIS GmbH und acentrix GmbH, unter anderem. Es bietet IT-Infrastruktur- und Anwendungssupport an. Die Palette der Dienstleistungen, die vom Segment IT-Lösungen der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wird, umfasst IT-Strategieberatung, Projektplanung und -durchführung, Systemintegration, Wartung, Schulung und andere IT-Dienstleistungen, einschließlich Betrieb von gesamten IT-Abteilungen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in Deutschland und Österreich tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Cancom SE Aktie beträgt 24.475 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Immunovant, Inc., Oil Company Rosneft PJSC, Natera, Inc., International Business Machines Corp, Dai Nippon Printing Co., Ltd. und Diversified Energy Company PLC. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.