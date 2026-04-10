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Über Diversified Energy Company PLC

DIVERSIFIED GAS & OIL PLC ist ein Gas- und Ölproduzent. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der konventionellen Erdgas- und Rohölproduktion im Appalachian Becken der Vereinigten Staaten. Das Unternehmen besitzt und betreibt über 7.500 konventionelle Erdgas- und Rohölbrunnen in Pennsylvania, West Virginia und Ohio. Die Tagesproduktion des Unternehmens beträgt ca. 60.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, das aus ca. 26.000 Millionen Kubikfuß (mcf) pro Tag Erdgas und 475 Barrel Öl pro Tag besteht. Das Unternehmen betreibt über 3.000 Brunnen in Ohio auf einer vermieteten Fläche von etwa 164.000 Hektar in mehreren Counties entlang der I-75 Korridor. Das Unternehmen betreibt rund 235 konventionelle Brunnen im Bundesstaat West Virginia und hält über 6.500 Hektar Grundstück in Erbpacht. Das Unternehmen betreibt über 4.000 Brunnen und rund 863.000 Pachtflächen in Pennsylvania über mehrere Counties.

Der aktuelle realtimekurs der Diversified Energy Company PLC Aktie beträgt 12.3275 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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