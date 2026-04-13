Handeln Bukit Sembawang - B61sg CFD

Über Bukit Sembawang Estates Limited

BUKIT SEMBAWANG ESTATES LIMITED ist eine Beteiligungsgesellschaft. Das Unternehmen konzentriert sich auf Immobilienprojektentwicklung, Investitionen und andere immobilienbezogene Aktivitäten. Das Unternehmen ist in diesen zwei Geschäftsfeldern tätig: Entwicklungsliegenschaften, welche die Entwicklung von Wohnimmobilien zum Verkauf umfasst, und die Investment Holding, welche die Beteiligung und Verwaltung von Bürogebäuden und Investitionen umfasst. Zu den Verkaufsprojekten des Unternehmens gehören Skyline Residences, Luxus Hills Phase 6 und Luxus Hills Phase 7. Zu den bevorstehenden Eröffnungen des Unternehmens gehören Luxus Hills Phase 8 und Watercove. Zu den neuen Projekten des Unternehmens gehören St. Thomas Walk, Paterson Collection und 2 Doppeleinfamilienhäuser entlang Lengkok Angsa. Zu den Tochtergesellschaften gehören Bukit Sembawang View Pte. Ltd., Bukit Sembawang Rubber Company Limited, Singapur United Estates (Private) Limited und Sembawang Estates (Private) Limited.

Der aktuelle realtimekurs der Bukit Sembawang Aktie beträgt 4.675 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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