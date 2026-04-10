Handeln Brookfield Infrastructure Partn - BIP CFD

Über Brookfield Infrastructure Partners L.P.

BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PARTNERS L.P. besitzt und betreibt Versorgungsunternehmen, Verkehr, Energie und Kommunikations-Infrastrukturunternehmen in Nord- und Südamerika, Europa und Asien-Pazifik. Die Unternehmenssegmente sind Versorgung, Verkehr, Energie, Kommunikations-Infrastruktur und Sonstige. Das Versorgungssegment besteht aus einem geregelten Terminal, das ein Kohle-Export-Terminal ist; Stromübertragung, die aus etwa 11.100 km von Übertragungsleitungen in Nord- und Südamerika besteht und geregelte Verteilung, die aus rund 2,6 Millionen Strom- und Erdgasanschlüssen besteht. Das Transportsegment besteht aus Open-Access-Systeme, die den Transport für den Güterverkehr, Massengüter und Passagiere bieten. Sein Energiesegment besteht aus Systemen, die Energie Transport, Verteilung und Lagerungsdienstleistungen zur Verfügung stellen. Das Kommunikations-Infrastruktur-Segment bietet Dienstleistungen und Infrastruktur für den Medien-, Rundfunk- und Telekommunikationssektor.

Der aktuelle realtimekurs der Brookfield Infrastructure Partn Aktie beträgt 36.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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