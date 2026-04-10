Handeln Brookfield Corporation - BAM CFD

Über Brookfield Asset Management Inc

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. ist ein Alternative Asset Manager. Das Unternehmen gliedert sich in acht Segmente. Das Segment Vermögensverwaltung verwaltet seine aufgeführten Partnerschaften, private Mittel und öffentliche Märkte im Auftrag seiner Kunden. Das Immobiliensegment umfasst den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Büro-, Einzelhandels- und anderen Immobilien. Das Segment erneuerbare Energien betreibt und entwickelt Wasserkraft, Windkraft und andere Energieerzeugungsanlagen. Das Segment Infrastruktur umfasst unter anderem den Besitz, Betrieb und die Entwicklung von Versorgungsunternehmen und landwirtschaftlichen Betrieben. Das Segment Siedlungsentwicklung umfasst den Hausbau, die Entwicklung von Eigentumswohnungen und die Landentwicklung. Das Segment Dienstleistungsaktivitäten umfasst Baumanagement und Auftragsvergabe und Immobiliendienstleistungen. Das Private-Equity-Segment umfasst die Investitionen und Maßnahmen, die von der Private-Equity-Gruppe betreut werden. Das Segment Unternehmensaktivitäten umfasst die Allokation von Kapital für seine Betriebsplattformen.

Der aktuelle realtimekurs der Brookfield Corporation Aktie beträgt 42.04 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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