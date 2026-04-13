Handeln Brandywine Realty Trust - BDN CFD

Über Brandywine Realty Trust

BRANDYWINE REALTY TRUST ist ein selbstadministrierter und selbstverwalteter Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist über fünf Segmenten aktiv: Pennsylvania Suburbs, Philadelphia Central Business District (CBD), Metropolitan Washington, D.C., Austin, Texas, und Andere. Das Segment Pennsylvania Suburbs umfasst Immobilien in von Chester, Delaware und Montgomery in der Metropolregion Philadelphia. Das Segment Philadelphia CBD umfasst Immobilien in der Stadt Philadelphia (Pennsylvania). Das Segment Metropolitan Washington, D.C. umfasst Immobilien im District of Columbia, Nord-Virginia und Süd-Maryland. Das Segment Austin, Texas, umfasst Immobilien in Austin (Texas). Das Segment Andere umfasst Immobilien in Counties Burlington und Camden in New Jersey, New Castle County im Bundesstaat Delaware und der Stadt Concord in Kalifornien. Zum 31. Dezember 2016 besaß das Unternehmen 113 Immobilien mit 17,6 Millionen netto rentablen Quadratmetern.

Der aktuelle realtimekurs der Brandywine Realty Trust Aktie beträgt 2.62 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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