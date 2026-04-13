Handeln Box, Inc. - BOX CFD

Über Box Inc

BOX, INC. stellt eine Enterprise-Content-Management-Plattform bereit, die es Unternehmen aller Größen ermöglicht, Unternehmensinhalte zu verwalten, während sie aus Zugriff sowie die gemeinsame Nutzung dieser Inhalte auf jedem Gerät und von jedem Standpunkt aus ermöglicht. Mit der Cloudbasierten Software-as-a-Service-Plattform des Unternehmens können Benutzer sowohl intern als auch mit externen Partnern zusammen an Inhalten arbeiten, inhaltsorientierte Geschäftsprozesse automatisieren, kundenspezifische Anwendungen entwickeln und den Datenschutz und Compliance-Funktionen umsetzen, sodass sie internen Richtlinien und Branchenvorschriften entsprechen. Die Plattform ermöglicht es den Anwendern, Inhalte zu teilen, anzusehen und gemeinsam in verschiedenen Dateiformaten und Medientypen daran zu arbeiten. Die Software kann in Unternehmensgeschäfts-Anwendungen, integriert werden und ist kompatibel mit verschiedenen Anwendungsumgebungen, Betriebssystemen und Geräten, sodass Arbeitnehmer Zugang zu geschäftsrelevanten Inhalten haben. Es bietet Anwendern eine kostenlose Basisversion der Box-Plattform, mit der sie ihre Lösung erleben können.

Der aktuelle realtimekurs der Box, Inc. Aktie beträgt 21.45 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Medical Properties Reit, JTC PLC ORD GBP0.01, Helix Energy Solutions Group, Inc., Fluence Energy, Inc., Assicurazioni Generali SPA und Navient. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.