Handeln Bollore SA - BOL CFD

Über Bollore SE

BOLLORÉ S.A. ist eine in Frankreich ansässige Holdinggesellschaft, die in über 100 Ländern tätig ist. Das Unternehmen ist in mehreren Geschäftsbereichen tätig: Bolloré Africa Logistics, die Spedition, Stauerei, Reedereien und Eisenbahnen einschließt; Bolloré Logistics mit einer Präsenz auf fünf Kontinenten; Bolloré Energie, welche die heimischen Brennstoffe und Erdölprodukte liefert; IER, die Terminals zum Kontrollieren und Lesen von Tickets entwirft, herstellt und vermarktet; Kunststofffolien für Verflüssiger, Kondensatoren und Verpackung; Batterien und Superkondensatoren, Elektrofahrzeuge; Autolib', die ein Elektro-Autovermietungsnetz bietet; Communication and Media, die digitales terrestrisches Fernsehen (DVB-t) ins Leben gerufen hat; Plantagen, weil das Unternehmen durch die Socfin-Gruppe Ölpalmen- und Kautschuk-Plantagen besitzt sowie Financial Assets.

Der aktuelle realtimekurs der Bollore SA Aktie beträgt 4.92 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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