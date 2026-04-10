Handeln BNP Paribas - BNP CFD

Über BNP Paribas SA

BNP PARIBAS S.A. ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich mit der Finanzindustrie beschäftigt. Das Unternehmen bietet Bank- und Finanzdienstleistungen an. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereiche unterteilt: Retail-Banking und Dienstleistungen und Corporate und Institutional Banking (CIB). Die Division Retail Banking und Dienstleistungen umfasst Retail Banking-Netzwerke und spezialisierte Finanzdienstleistungen in Frankreich und im Ausland. Die Abteilung Retail Banking und Dienstleistungen gliedert sich in Heimische Märkte und Internationale Finanzdienstleistungen. Zu Heimischen Märkten gehören French Retail Banking (FRB); BNL Banca Commerciale (BNL bc), italienisches Privatkundengeschäft; Belgisches Retail Banking (BRB), und Aktivitäten in Sonstigen Heimischen Märkten, einschließlich Luxemburg Retail Banking (LRB). Die Internationalen Finanzdienstleistungen beinhalten Europa-Mittelmeerraum, BancWest, persönliche Finanzen, Versicherung und Wealth und Asset Management. CIB beinhaltet Corporate Banking, Globale Märkte und Wertpapierdienstleistungen. Es ist über Financiere des Paiements Electroniques SAS tätig.

Der aktuelle realtimekurs der BNP Paribas Aktie beträgt 90.68 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund ETF Shares, Allied Healthcare, Weight Watchers International, Inc., Strattec, TransAlta Corporation Ordinary und Remitly Global, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.