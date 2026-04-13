Handeln Becton Dickinson - BDX CFD

Über Becton Dickinson and Co

Becton, Dickinson and Company (BD) ist ein weltweit tätiges Medizintechnikunternehmen, das sich mit der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb einer Reihe von medizinischen Hilfsmitteln, Geräten, Laborausrüstungen und Diagnoseprodukten befasst. Das Unternehmen ist in drei Geschäftsbereichen tätig: BD Medical, BD Life Sciences und BD Interventional. Das Segment BD Medical stellt eine Reihe von medizinischen Technologien und Geräten her, die zur Verbesserung der Gesundheitsversorgung in verschiedenen Bereichen beitragen. BD Medical besteht aus verschiedenen Geschäftsbereichen, darunter Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten, Lösungen für das Medikamentenmanagement, Diabetesversorgung und pharmazeutische Systeme. Das Segment BD Life Sciences bietet Produkte für die sichere Entnahme und den Transport von diagnostischen Proben sowie Instrumente und Reagenziensysteme zum Nachweis einer Reihe von Infektionskrankheiten, therapieassoziierten Infektionen und Krebserkrankungen. Das Segment BD Interventional bietet Produkte für die Bereiche Gefäße, Urologie, Onkologie und chirurgische Spezialitäten.

Der aktuelle realtimekurs der Becton Dickinson Aktie beträgt 153.7 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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