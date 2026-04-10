Handeln Axis Bank GDR - AXB CFD

Über Axis Bank Ltd

Axis Bank Limited (die Bank) ist ein in Indien ansässiges Unternehmen, das im Bank- und Finanzdienstleistungsbereich tätig ist. Die Segmente der Bank umfassen Treasury, Retail Banking und Corporate/Wholesale Banking. Das Treasury-Segment umfasst Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen, Aktien und Investmentfonds, Handelsgeschäfte, Derivatehandel und Devisengeschäfte und bietet eine zentrale Finanzierungseinheit. Das Segment Retail Banking stellt Kredite an Privatpersonen/Kleinunternehmen über das Filialnetz und andere Lieferkanäle dar, abhängig von der Ausrichtung, der Art des Produkts, der Granularität des Engagements und dessen Höhe. Das Segment Corporate/Wholesale Banking umfasst Unternehmensbeziehungen, die nicht im Retail Banking enthalten sind, Unternehmensberatung, Platzierungen und Syndizierung, Projektbewertungen, kapitalmarktbezogene Dienstleistungen und Cash-Management-Dienstleistungen. Es bietet auch Parabanking-Aktivitäten an, einschließlich des Vertriebs von Produkten Dritter und anderer Bankgeschäfte.

Der aktuelle realtimekurs der Axis Bank GDR Aktie beträgt 71.42 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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