Handeln Aurora Innovation, Inc. - AUR CFD

Über Aurora Innovation Inc.

Aurora Innovation, Inc. vormals Reinvent Technology Partners Y, ist ein Technologieunternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge. Sein Produkt, der Aurora Driver, ist eine Plattform, die Software, Hardware und Datendienste für den autonomen Betrieb von Personenkraftwagen, leichten Nutzfahrzeugen und schweren Lastkraftwagen zusammenführt. Zum Aurora Driver gehören Aurora Horizon und Aurora Connect. Aurora Horizon ist ein autonomer Fahrdienst für Speditionen und private Flotten. Aurora Connect bietet Ride-Hailing-Netzwerke. Der Aurora Driver besteht aus Sensoren, Software und dem Computer. Das speziell entwickelte Sensorpaket umfasst FirstLight Lidar, Fernerkundungsradar und Kameras, die zusammen ein dreidimensionales Abbild der Welt erstellen. Das Aurora Beacon überwacht den Zustand des Fahrzeugs und die Situation auf der Straße. Das Aurora Shield ergänzt den Aurora Driver und den Betrieb des Nutzers durch Pannenhilfe, Hardware-Support sowie Service- und Wartungspakete für das Fahrzeug.

Der aktuelle realtimekurs der Aurora Innovation, Inc. Aktie beträgt 4.1385 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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