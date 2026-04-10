Handeln Associated British Foods PLC - ABF CFD

Über Associated British Foods plc

ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC ist ein diversifizierter internationaler Nahrungsmittel-, Zutaten- und Einzelhandelskonzern mit Verkauf. Das Unternehmen ist in 47 Ländern in Europa, dem südlichen Afrika, Nord- und Südamerika, Asien und Australien tätig. Das Unternehmen ist in fünf Segmente, einschließlich Zucker, Landwirtschaft, Einzelhandel, Lebensmittel und Zutaten, gegliedert. Das Segment Lebensmittel produziert Lebensmittel. Das Segment Zucker baut Zuckerrüben und Zuckerrohr an und verarbeitet diese zum Verkauf an industrielle Verwender und an Silver Spoon. Das Segment Landwirtschaft produziert Tierfutter und liefert andere Produkte für die Landwirtschaft. Das Segment Zutaten produziert Backhefe, Backzutaten, Enzyme, Lipide, Hefeextrakte und Getreide-Spezialitäten. Das Segment Retail kauft und vermarktet preiswerte Kleidung und Accessoires durch die Handelsketten Primark und Penneys.

Der aktuelle realtimekurs der Associated British Foods PLC Aktie beträgt 19.12 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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