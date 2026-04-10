Handeln Ashland Global - ASH CFD

Über Ashland Global Holdings Inc

Ashland Global Holdings Inc. ist ein Spezialzusatz- und Werkstoffunternehmen. Das Unternehmen beliefert Kunden in einer Vielzahl von Verbraucher- und Industriemärkten, darunter Klebstoffe, Bautenfarben, Bauwesen, Energie, Lebensmittel und Getränke, Nutrazeutika, Körperpflege und Pharmazie. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Life Sciences, Personal Care, Specialty Additives und Intermediates. Life Sciences umfasst Pharmazeutika, Ernährung, Nutrazeutika, Agrochemikalien, fortschrittliche Materialien und Feinchemikalien. Personal Care umfasst Biofunktionale, Konservierungsmittel, Hautpflege, Sonnenpflege, Mundpflege, Haarpflege und Haushalt. Specialty Additives besteht aus rheologischen und leistungssteigernden Additiven für die Märkte Beschichtungen, Bau, Energie, Automobil und verschiedene Industrien. Intermediates umfasst die Produktion von Butandiol (BDO) und verwandten Derivaten, einschließlich N-Methylpyrrolidon.

Der aktuelle realtimekurs der Ashland Global Aktie beträgt 56.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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