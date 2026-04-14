Handeln iQIYI, Inc. - IQ CFD

Über IQIYI Inc - ADR

iQIYI, Inc. ist ein in China ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich Online-Unterhaltungsdienste anbietet. Das Unternehmen bietet über seine Anwendungsplattform hauptsächlich echte Videoinhalte wie Filme, Fernsehspiele, Varieté-Shows und Anime an. Über die Plattform bietet das Unternehmen hauptsächlich The Lost Tomb, The Mystic Nine, Burning Ice, Qipa Talk, The Rap of China und andere Programme für seine Kunden an. Das Unternehmen hat mit iQIYI Paopao eine Entertainment-basierte Social-Media-Plattform aufgebaut, auf der die Fans Prominente und die Unterhaltungsbranche verfolgen und interagieren können.

Der aktuelle realtimekurs der iQIYI, Inc. Aktie beträgt 1.3966 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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