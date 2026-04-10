Handeln Apache - APA CFD

Über APA Corp (US)

APA Corporation ist eine Energieholding. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften tätig: Apache Corporation und APA Corporation Suriname. Es erforscht und produziert Öl und Gas.

Zu den Produktionssegmenten des Unternehmens gehören: die USA, westliche Wüste Ägyptens und die britische Nordsee und Suriname. Die Aktivitäten und Interessen des Unternehmens in den USA konzentrieren sich auf das Perm-Becken. Das Unternehmen umfasst auch Vermögenswerte im East Texas Eagle Ford/Austin Chalk, an der Golfküste und im Golf von Mexiko.

Ägypten umfasst konventionelle Onshore-Vermögenswerte in der westlichen Wüste Ägyptens; und die Nordsee, zu der auch Offshore-Vermögenswerte mit Sitz im Vereinigten Königreich gehören.

Suriname umfasst Offshore-Explorationsaktivitäten.

Der aktuelle realtimekurs der Apache Aktie beträgt 38.59 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Traton SE, Recro Pharma, Inc., Ing Groep Adr Rep 1, Keio Corporation, Fortinet, Inc. und Weatherford International plc. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.