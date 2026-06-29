Handeln Ing Groep Adr Rep 1 - ING

Über ING Groep NV (ADR)

ING Groep N.V. ist ein Finanzinstitut. Das Unternehmen bietet Bankdienstleistungen. Zu den Segmenten der Gesellschaft gehören Einzelhandel Niederlande, das Giro- und Sparkonten, Business-Darlehen, Hypotheken und andere Verbraucherkredite in den Niederlanden anbietet; Einzelhandel Belgien, das Produkte anbietet, die denen in den Niederlanden ähnlich sind; Einzelhandel Deutschland, das Giro- und Sparkonten, Hypotheken und andere Kundenkreditgeschäfte anbietet; Einzelhandel Sonstige, das Produkte anbietet, die denen in den Niederlanden ähnlich sind, und Wholesale Banking, das Wholesale-Banking-Aktivitäten (ein komplettes Angebot von Produkten von Cash-Management bis Corporate Finance), Immobilien und Leasing anbietet. Die Retail Banking-Geschäftslinien des Unternehmens bieten Produkte und Dienstleistungen für Einzelpersonen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und mittelgroße Konzerne an. Die Bankgeschäfte der ING in Australien werden von der ING Bank (Australia) Limited (mit der Geschäftsbezeichnung ING Direct) und der ING Bank NV Sydney Branch getätigt.

Der aktuelle realtimekurs der Ing Groep Adr Rep 1 Aktie beträgt 30.76 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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