Handeln Aon PLC - AON CFD

Über Aon PLC

Aon PLC ist ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen. Das Unternehmen bietet Beratung und Lösungen für Kunden in den Bereichen Risiko, Altersvorsorge und Gesundheit an und schafft durch Risikomanagement und Lösungen für die Produktivität der Mitarbeiter einen besonderen Mehrwert für die Kunden. Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen gehören kommerzielle Risikolösungen, Rückversicherungslösungen, Vorsorgelösungen, Gesundheitslösungen sowie Daten- und Analysedienste. Zu den kommerziellen Risikolösungen gehören Retail-Brokerage, Cyber-Lösungen, globale Risikoberatung und Captives. Rückversicherungslösungen umfassen vertragliche und fakultative Rückversicherung und Kapitalmärkte. Retirement Solutions umfasst die Bereiche Core Retirement, Investment Consulting und Human Capital. Health Solutions umfasst Gesundheits- und Leistungsvermittlungsdienste und Gesundheitsbörsen. Daten- und Analysedienste umfassen Affinity, Aon InPoint und ReView. Das Unternehmen konzentriert sich auf verschiedene Marktsegmente, darunter Privatpersonen, mittelständische Unternehmen und globale Unternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Aon PLC Aktie beträgt 314 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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