Handeln AO WORLD PLC ORD 0.25P - AO. CFD

Über AO World PLC

AO WORLD PLC ist ein Onlinehändler von elektrischen Produkten. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Onlinehandel von Haushaltsgeräten für Kunden in Großbritannien und Onlinehandel von Haushaltsgeräten für Kunden in Europa (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs). Das Unternehmen bietet über 5.500 lagerhaltige Artikel im Vereinigten Königreich, rund 2.000 in Deutschland und über 600 in den Niederlanden. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Kundenfinanzierungsoptionen, Auspack- und Recyclingdienste, Produktservicepacks und Entsorgungs- und Verbindungsdienste. Im Vereinigten Königreich operiert das Unternehmen in ungefähr drei Kategorien: Elektrogroßgeräte, Haushaltskleingeräte und Audio-Video. Der Elektrogroßgeräte-Markt bietet Einbaugeräte wie Geschirrspüler. Der Haushaltskleingeräte-Markt umfasst Kleingeräte, Lebensmittelzubereitung und Bodenpflege. Der Audio-Video-Markt umfasst Fernsehen, Audio, Set-Top-Boxen, Digital Versatile Disc-(DVD-) und Blu-Ray-Player.

Der aktuelle realtimekurs der AO WORLD PLC ORD 0.25P Aktie beträgt 0.945 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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