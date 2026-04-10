Handeln Ametek - AME CFD

Über AMETEK, Inc.

AMETEK INC. ist ein Hersteller von elektronischen Instrumenten und elektromechanischen Geräten. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Elektronische Instrumente und Elektromechanik . EIG entwirft und fertigt erweiterte Instrumente für die Prozess-, Luft-und Raumfahrt-, Energie- und industrielle Märkte. EIG beliefert die Luft-und Raumfahrtindustrie mit Flugzeug- und Motorsensoren, Überwachungssystemen, Netzteilen, Kraftstoff- und Flüssigkeitsmesssystemen und Datenerfassungssystemen. EMG ist ein Lieferant von elektrischen Verbindungen, Präzisionsbewegungssteuerungslösungen, Sondermetallen, Wärme-Managementsystemen und Bodenpflege und speziellen Motoren. EMG bietet elektrische Anschlüsse und Elektronik-Verpackungen für Anwendungen in Luft- und Raumfahrt, Verteidigung, Medizin und Industrie sowie seine erweiterten technischen Motor und Bewegungssteuerungsprodukte an, die in einer Reihe von medizinischen Geräten, Büro- und Geschäftsausrüstung, Fabrikautomation, Robotik und anderen Anwendungen verwendet werden.

Der aktuelle realtimekurs der Ametek Aktie beträgt 235.38 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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