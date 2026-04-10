Handeln American Homes 4 Rent Cl A Reit - AMH CFD

Über American Homes 4 Rent

American Homes 4 Rent ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen konzentrierte sich auf den Erwerb, die Entwicklung, die Renovierung, die Vermietung und den Betrieb von Einfamilienhäusern als Mietobjekte. Oberstes Ziel der Gesellschaft ist es, durch den Erwerb, die Sanierung, die Verpachtung und den Betrieb von Einfamilienhäusern als Mietobjekte attraktive risikoadjustierte Renditen für ihre Aktionäre durch Dividenden und Wertsteigerungen zu erwirtschaften. Das Unternehmen verfügt über ca. 56.077 Einfamilienhäuser in 22 Bundesstaaten, darunter 604 als zum Verkauf gehaltene Immobilien. Die integrierte Betriebsplattform bietet Immobilienverwaltung, Akquisitionen, Bau, Marketing, Vermietung, Finanz- und Verwaltungsfunktionen. Die Gesellschaft kann versuchen, in Eigentumswohnungen, Stadthäuser und immobilienbezogene Schuldtitel zu investieren.

Der aktuelle realtimekurs der American Homes 4 Rent Cl A Reit Aktie beträgt 29.62 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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