Handeln American Express - AXP CFD

Über American Express Company

AMERICAN EXPRESS COMPANY ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften ein globales Dienstleistungsunternehmen. Zu den wichtigsten Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens zählen Kunden- und Kreditkartenprodukte sowie reisebezogene Dienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen auf der ganzen Welt.

Zu den Segmenten des Unternehmens gehören die Global Consumer Services Group (GCSG), Global Merchant and Network Services (GMNS) und Global Commercial Services (GCS). Das Angebot des Unternehmens umfasst Netzwerkdienste; Händlererfassung und -beziehung, Betreuung und Abwicklung sowie Point-of-Sale-Marketing und Informationsprodukten und -dienstleistungen für Händler; andere Gebührenservices, einschließlich Betrugspräventionsdienste sowie Gestaltung und Betrieb von Kundenbindungsprogrammen; Produkte und Dienstleistungen für das Spesenmanagement sowie Stored-Value-bund Prepaid-Produkte.

Der aktuelle realtimekurs der American Express Aktie beträgt 314.04 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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