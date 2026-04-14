Handeln Albertsons Companies, Inc. - ACI CFD

Über Albertsons Companies Inc

Albertsons Companies, Inc. ist ein Lebensmittel- und Arzneimitteleinzelhändler in den Vereinigten Staaten. Die Geschäfte des Unternehmens bieten Lebensmittelprodukte, allgemeine Handelswaren, Gesundheits- und Schönheitspflegeprodukte, Apotheken, Kraftstoff und andere Artikel und Dienstleistungen an. Es betreibt etwa 2.278 Geschäfte in 34 Bundesstaaten und im District of Columbia unter 20 Bannern, darunter Albertsons, Safeway, Vons, Pavilions, Randalls, Tom Thumb, Carrs, Jewel-Osco, Acme, Shaw's, Star Market, United Supermarkets, Market Street, Haggen , Kings Food Markets und Balduccis Food Lovers Market. Das Unternehmen betreibt etwa 1.725 Apotheken, 1.313 In-Store-Marken-Coffeeshops, 399 zugehörige Tankstellen, 22 dedizierte Vertriebszentren, 20 Produktionsstätten und verschiedene digitale Plattformen. Darüber hinaus arbeitet das Unternehmen auch mit Dritten zusammen, darunter Instacart für die Eillieferung sowie DoorDash für die Lieferung seiner zubereiteten und verzehrfertigen Angebote.

Der aktuelle realtimekurs der Albertsons Companies, Inc. Aktie beträgt 16.47 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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