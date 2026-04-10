Handeln Air France-Klm - AFp CFD

Über Air France KLM SA

Air France KLM SA ist eine Fluggesellschaft. Das Unternehmen ist im Passagiertransport tätig. Seine Aktivitäten umfassen auch Fracht, Luftfahrt-Wartung und andere Lufttransport-Aktivitäten, inklusive Catering. Die zwei Untergruppen des Unternehmens, Air France und KLM, haben ein Vielfliegerprogramm, Flying Blue, dessen Mitglieder Meilen sammeln können, wenn sie mit Airline-Partnern fliegen oder von Transaktionen mit non-Airline-Partnern. Die Tätigkeiten des Unternehmens umfassen Passagiertransport, Frachttransport, Wartung und Sonstige Aktivitäten. Das Netzwerk des Unternehmens gliedert sich um die Knotenpunkte in Paris-Charles de Gaulle und Amsterdam-Schiphol. Mit diesen zwei Hubs verbindet die Firma Europa mit dem Rest der Welt mit ca. 320 Destinationen in über 115 Ländern. Die Tochtergesellschaft Transavia hat Operationen in den Niederlanden und Frankreich, die sich an zum Vergnügen fliegende Mittelstreckenkunden richten sowie durch seine Charter-Flüge und Reiseveranstalter.

Der aktuelle realtimekurs der Air France-Klm Aktie beträgt 10.055 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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