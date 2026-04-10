Handeln Aeroports De Paris - ADPp CFD

Über Aeroports de Paris SA

AEROPORTS DE PARIS S.A. ist ein in Frankreich ansässiger Flughafenbetreiber. Seine geschäftlichen Aktivitäten konzentrieren sich auf den Flughafensektor, die Konzernexpertise, den Güterbereich, die Streckenentwicklung und den Immobiliensektor. Das Unternehmen betreibt drei Verkehrsflughäfen in der Nähe von Paris: Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly und Paris-Le Bourget. Es verwaltet außerdem 10 zivile Flughäfen, und zwar: Chavenay-Villepreux, Chelles-Le-Pin, Coulommiers-Voisins, Étampes-Mondésir, Lognes-Emerainville, Meaux-Esbly, Persan-Beaumont, Pontoise-Cormeilles-en-Vexin, Saint-Cyr und Toussus-le-Noble sowie den Hubschrauberlandeplatz Issy-Les-Moulineaux. Neben der Flughafentätigkeit bietet das Unternehmen u. a. auch die Vermietung von Büroflächen, Zolldienstleistungen, Telekommunikations- und Informationstechnologiedienstleistungen sowie die Flughafengestaltung und -entwicklung. Aeroports de Paris SA betreibt mehrere Tochtergesellschaften, wie unter anderem Hub Telecom, Aeroports de Paris Management und Coeur d'Orly Investissement.

Der aktuelle realtimekurs der Aeroports De Paris Aktie beträgt 116.25 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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