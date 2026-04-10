Handeln Acciona, S.A. - ANA CFD

Über Acciona SA

ACCIONA S.A. ist eine in Spanien ansässige Holdinggesellschaft, die vor allem im Sektor Versorgung aus erneuerbaren Energien tätig ist. Die Aktivitäten des Unternehmens sind in fünf Geschäftssegmente unterteilt: Energie, verantwortlich für die Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen sowie deren Vertrieb und Vermarktung, sowie den Bau von Windparks; Bau von Infrastrukturen, darunter Maschinen- und Anlagenbau sowie Transport- und Krankenhauskonzessionen; das Segment Wasser, das für den Bau von Entsalzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, Trinkwasserstationen sowie das Management des Wasserkreislaufprozesses; das Segment Dienstleistungen, das u. a. Gebäudedienstleistungen, Airport Handling Services, Müllabfuhr und -behandlung sowie Logistik-Dienstleistungen umfasst, und das Segment Sonstige Aktivitäten, das Fondsmanagement, Börsenmaklerfirmen, Weinproduktion, Aktivitäten im Zusammenhang mit Acciona Trasmediterranes Unternehmen und Beteiligungen umfasst. Das Unternehmen betreibt weltweit zahlreiche Tochtergesellschaften.

Der aktuelle realtimekurs der Acciona, S.A. Aktie beträgt 240.15 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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