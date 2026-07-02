Handeln Williams - WMB

Über Williams Companies Inc

THE WILLIAMS COMPANIES, INC. ist ein Energieinfrastrukturunternehmen mit Schwerpunkt auf der Verbindung der Kohlenwasserstoff-Ressourcen in Nordamerika mit den Märkten für Erdgas, Erdgaskondensate und Olefine. Zu den Firmensegmenten gehören Williams Partners, Williams NGL & Petchem Services und andere. Sein Segment Williams Partners besteht aus der konsolidierten Partnerschaft in WILLIAMS PARTNERS L.P., einschließlich Gaspipeline, bestehend aus zwischenstaatlichen Erdgas-Pipelines und Investitionen in ein Pipeline-Gemeinschaftsprojekt, ebenso wie aus dem Midstream-Geschäft, das Services für die Förderung, Behandlung, Verarbeitung und Kompression von Erdgas bietet. Zu seinen kanadischen Midstream-Aktivitäten gehören eine Gasverarbeitungsanlage für Ölsand, eine NGL/Olefin-Fraktionierungsnlage und die Boreal Pipeline. Das Segment Williams NGL & Petchem Services besteht aus der Texas Belle-Pipeline, inländischen Olefin-Pipeline-Anlagen und in Entwicklung befindlichen kanadischen Wachstumsprojekten. Sein Segment Anderes umfasst Konzernfunktionen und ein kanadisches Baudienstleistungsunternehmen.

Der aktuelle realtimekurs der Williams Aktie beträgt 72.31 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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