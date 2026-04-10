Handeln Academy Sports and Outdoors, Inc. - ASO CFD

Über Academy Sports and Outdoors Inc

Academy Sports and Outdoors, Inc. ist ein Vollsortimenter für Sportartikel und Outdoor-Freizeitaktivitäten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen bietet Produkte für Kunden jeden Alters, Einkommens und Anspruchs in den Bereichen Sport und Outdoor-Freizeitaktivitäten, Jahreszeiten und Erfahrungsstufen an. Das Unternehmen bietet Waren in vier Abteilungen an, darunter Outdoor, Sport und Freizeit, Bekleidung und Schuhe. Das Unternehmen bietet Produkte in verschiedenen Kategorien an, darunter Camping, Angeln, Schießsport, Fitness, Mannschaftssport, Freizeit, Front-End, Outdoor- und Saisonbekleidung, Jugendbekleidung, lizenzierte Bekleidung, Freizeit- und Saisonschuhe, Arbeitsschuhe, Jugendschuhe, Sportschuhe und Mannschaftssportschuhe. Das Unternehmen betreibt rund 259 Academy Sports + Outdoors-Einzelhandelsgeschäfte in 16 Bundesstaaten sowie drei Vertriebszentren in Katy, Texas, Twiggs County, Georgia und Cookeville, Tennessee. Außerdem verkauft das Unternehmen über seine Website academy.com Waren an Kunden in den Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Academy Sports and Outdoors, Inc. Aktie beträgt 55.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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