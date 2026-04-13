Handeln Darden Restaurants - DRI CFD

Über Darden Restaurants, Inc.

Darden Restaurants, Inc. ist ein Full-Service-Restaurantunternehmen. Zum 29. Mai 2016 gehörten dem Unternehmen 1.536 von ihm über seine Tochtergesellschaften in den USA und Kanada betriebene Restaurants. Zu den Unternehmenssegmenten gehören Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Fine Dining (umfasst The Capital Grille und Eddie V's Prime Seafood und Wildfish Seafood Grille (Eddie V's)) und Sonstige Geschäfte (inkl. Yard House, Seasons 52, Bahama Breeze, abgepackte Verbrauchsgüter und Franchise-Einnahmen). Zum 29. Mai 2016 hatte das Unternehmen auch 50 Restaurants, die von unabhängigen Dritten gemäß Gebietsentwicklung und Franchiseverträgen betrieben wurden. Die Speisekarte von Olive Garden umfasst eine Reihe von authentischen italienischen Speisen mit frischen Zutaten und eine Auswahl an importierten italienischen Weinen. LongHorn Steakhouse Restaurants verfügen über eine Reihe von Speisen, einschließlich frischen Steaks und Huhn, Lachs, Garnelen, Rippen, Schweinekoteletts, Burger sowie Hochrippe.

Der aktuelle realtimekurs der Darden Restaurants Aktie beträgt 189.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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