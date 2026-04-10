Handeln Abercrombie & Fitch Co. - ANF CFD

Über Abercrombie & Fitch Co.

ABERCROMBIE & FITCH CO. ist ein Fachhändler, der seine Produkte in erster Linie im Ladengeschäft und im Direktvertrieb sowie durch verschiedene Großhandels-, Franchise- und Lizenzvereinbarungen verkauft. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Abercrombie, zu der die Marken Abercrombie & Fitch und Abercrombie Kids gehören, und Hollister, zu dem die Marken Hollister und Gilly Hicks gehören. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Bekleidungsprodukten, darunter Strickoberteile, Stoffhemden, bedruckten T-Shirts, Fleece, Pullover, Jeans, Stoffhosen, Shorts, Oberbekleidung, Kleider, Dessous und Badebekleidung sowie Körperpflegeprodukte und Accessoires für Männer und Frauen und Kinder unter den Marken Abercrombie & Fitch, Abercrombie Kids, Hollister und Gilly Hicks. Das Unternehmen hat Niederlassungen in Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Zum 28. Januar 2017 betrieb das Unternehmen 709 Geschäfte in den Vereinigten Staaten und 189 Geschäfte außerhalb der Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Abercrombie & Fitch Co. Aktie beträgt 98.4 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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