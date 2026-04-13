Handeln 3D Systems Corporation - DDD CFD

Über 3D Systems Corporation

3D Systems Corporation ist ein Unternehmen für additive Fertigungslösungen. Das Unternehmen bietet vor allem dreidimensionale (3D) Druck- und digitale Fertigungslösungen an. Zu seinen Produkten und Lösungen gehören 3D-Drucker für Kunststoffe und Metalle, Materialien, Software, Wartungs- und Schulungsdienste sowie On-Demand-Lösungen. Die Lösungen des Unternehmens unterstützen Anwendungen in zwei vertikalen Schlüsselindustrien: Das Gesundheitswesen, das zahnmedizinische und medizintechnische Dienstleistungen umfasst, und die Industrie, die Luft- und Raumfahrt sowie das Transportwesen einschließt. Das Unternehmen bietet eine Reihe von 3D-Drucktechnologien an, darunter Stereolithographie (SLA), selektives Lasersintern (SLS), Metalldirektdruck (DMP), MultiJet-Druck (MJP), ColorJet-Druck und SLA-basiertes Bioprinting. Außerdem bietet das Unternehmen 3D-Simulatoren für virtuelle Realität und Simulatormodule für medizinische Anwendungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Tochtergesellschaften in Nord- und Südamerika, Europa und dem Nahen Osten sowie im asiatisch-pazifischen Raum.

Der aktuelle realtimekurs der 3D Systems Corporation Aktie beträgt 1.95 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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