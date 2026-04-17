StartseiteMärkteIndizesEU Volatility Index Future

Handeln EU Volatility Index Future - FVSM2026 CFD

21.930%
The chart shows the FVSM2026 index price data over the last 1 day, with a current level of 21.93, a high of 21.13, and a low of 21.08.
Verkaufen

21.13

Kaufen

21.93

0.8
Niedrig: 21.08Hoch: 21.13
Verkäufer:
50%
Käufer:
50%
Frühere Wertentwicklungen sind kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Aktienkurse sind indikativ und können von den aktuellen Marktpreisen abweichen.
Trading-Bedingungen
Typ
Dieser Finanzmarkt steht für das CFD-Trading zur Verfügung.
Erfahren Sie mehr über:CFDs
CFD
Spread0.8
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Long-Position
Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.01096 %
(-€10.96)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€100,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $€99,000.00

-0.01096%
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Anpassung der Übernachtfinanzierung für eine Short-Position
Margin. Ihre Investition
€1,000.00
Anpassung der Übernachtfinanzierung
Gebühren aus fremdfinanzierten Positionswert
-0.01096 %
(-€10.96)

Positionsgröße mit Hebelwirkung ~€100,000.00

Geld aus Hebelwirkung ~ $€99,000.00

-0.01096%
Zeit für die Anpassung der Übernachtfinanzierung21:00 (UTC)
WährungEUR
Mind.-Handelsmenge1
Margin1.00%
Börse
Provision für einen Trade10%
Garantierte Stop-Prämie
Eine Gebühr für den garantierten Stop-Loss (GSL) wird nur berechnet, wenn der GSL ausgelöst wird. Bitte beachten Sie den Bereich Kosten und Gebühren auf unserer Webseite für weitere Details.
0.1%

1Unsere Gebühr für die Ausführung Ihres Trades ist der Spread, die Differenz zwischen dem Kauf- und Verkaufspreis. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu den Kosten und Gebühren auf unserer Webseite

Handeln EU Volatility Index Future - FVSM2026 CFD

EU Volatility Index - June 2026

Neueste Indizes-Artikel

Deutsche Flagge
DAX 40 setzt Höhenflug mit neuen Rekordhochs fort
Der DAX 40 verzeichnet sechs aufeinanderfolgende Gewinntage, während der Index durch risikofreudige Marktstimmung auf neue Rekordhochs steigt
10:10, 12 Januar 2026
Ausblick SMI, DAX und Wall Street: NFPs und Berichtssaison als Höhepunkt
Ausblick SMI, DAX und Wall Street: NFPs und Berichtssaison als Höhepunkt
In der neuen Handelswoche dürften Anleger aus Sicht des Wirtschaftsdatenkalenders insbesondere auf die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten blicken.
13:14, 6 November 2025
Fed und EZB im Fokus – Berichtssaison nimmt an Tempo auf
Fed und EZB im Fokus – Berichtssaison nimmt an Tempo auf
Über Wohl und Wehe der Börsenwoche könnte die US-Notenbanksitzung der Federal Reserve (Fed) und der Europäischen Zentralbank (EZB) entscheiden. Anleger hoffen, dass der geldpolitische Gegenwind weiter abnimmt.
09:19, 24 Oktober 2025
Ausblick SMI, DAX und Wall Street
US-Inflationsdaten, Handelsstreit und US-Berichtssaison dürften Thema bleiben
In der neuen Handelswoche könnte Anleger der schwelende Handelsstreit zwischen den USA und China weiterhin begleiten. Zudem vermag die Hoffnung auf ein Nachlassen des geldpolitischen Gegenwinds in den USA weiterhin eines der zentralen Gesprächsthemen darstellen.
09:31, 23 Oktober 2025

Lesen Sie die Bewertungen – erfahren Sie mehr über uns

Feedback unserer Kunden, unabhängig von ihrem Erfahrungsstand.
2025-03-02
C***********

Die Übersichtlichkeit lässt nichts zu wünschen übrig. Man erkennt sofort alle Parameter in der jeweils eingestellten Währung. Ein absoluter Pluspunkt an dieser Stelle.

2025-04-09
r******

Gute Handhabung, Mit Traiding View kombinierbar und geringe kosten. Kostenfreie Webinare.

2025-03-13
S***** T*

Sehr cooles Design. Einfach zu verstehen und anfängerfreundlich. Hatte keine Probleme im Kundenservice und alles funktioniert so wie es soll. Kann ich nur weiterempfehlen.

2025-07-02
s****************

Ist einfach zum bedienen, keine Probleme beim Einzahlung und Auszahlung ist eine Sekunde. Ich bin sehr glücklich das ich die App gefunden habe. Ich empfehle es gerne weiter meine Freunde, Familien .

2025-05-30
b***********

Klasse App! Die Watchlists sind übersichtlich, Alarme in meinem Tarif etwas etwas dünne. Ich kann die App auf meinem Handy inkl. Dauerlogin auf Capital den ganzen Tag im Hintergrund und stets verfügbar halten. Perfekt!

2025-06-27
W******* W*******

Trade seit 3 Jahren und habe schon viele Trading Apps getestet. Für mich die beste App und der beste Broker. Was mir wichtig ist: Ein und Auszahlungen per Kreditkarte möglich. Auszahlungen immer schnell und problemlos. Hedgen möglich. Berichte, Auszüge OK. Eine Diagrammfunktion wie es bei Naga ist wäre wünschenswert.

2025-06-16
K** G*******

Ich bin begeistert vom neuen Design der Android App. Ich lobe besonders die neuen Einstellungsmöglichkeiten was Charts sowie Indikatoren betrifft. Seit dem neuesten Update sehe ich das man im 1Sekunden Timeframe Handeln kann, aber nur auf sein live Konto, ist das gewollt? Insgesamt für mich weiterhin der beste Broker, der ständig Verbesserungen erhält. Ein Vorschlag: Das ändern des Stopplos/Take Profit auch auf dem Chart, wie bei der Web Plattform.

2025-05-19
N****** W*****

Es wurde mir sehr schnell bei meinem Verkaufs Problem über WhatsApp geholfen. Ich bedanke mich nochmals für eure Hilfe

2025-06-02
L******

Nutze es nur auf dem handy, läuft flüssig. Charts sehen gut aus.

2025-06-05
K****

Die Plattform ist sehr zu empfehlen, wenn man nach einem CFD-Broker sucht. Und der Service reagiert sehr schnell, kompetent und freundlich, wenn man Fragen hat. Insofern kann ich den Dienstleister uneingeschränkt empfehlen, sofern man sich der Risken des Tradens bewusst ist und vorher im Demokonto geübt hat. Ein kleiner Verbesserungsvorschlag für die App wäre es, die Schriftarten zu vergrößern!

2025-04-08
I******

ist echt gut, kann ich nur weiter empfehlen.

2025-07-02
L*** B******

Der Wechsel von einem Hebel von 1:50 zu 1:200 hat meine Handelsstrategie komplett verändert. Die Risikomanagement-Tools sind solide und helfen dabei, eine übermäßige Risikoexposition bei volatilen Marktbedingungen zu vermeiden.

2025-06-04
T***

Für Einsteiger die perfekte App, um sich mal mit der Materie vertraut zu machen, auch der Support funktiont super!!!! 5⭐️

2025-04-25
B****** P*************

wunderbare App, Top Support alles klappt und mega Team sogar die App hat keine Bugs plus Mann kann Lang Zeit Investor werden.

2025-01-17
C********* S******

Nach meiner gestrigen Bewertung hat es heute geklappt, die 50'000.--$ wurden heute meinem Kto. gutgeschrieben.

2025-02-24
f**********************

beste trading platform für anfänger und für erfahrene Traders

2025-07-17
R*** B****

Funktioniert alles wie es soll und für mich als Einsteiger, ist der Demo-Modus wirklich sehr lehrreich!

2025-06-05
T***********

Relativ viel Kosten bei Kryptowährungen und leider gibt es viele potenzielle Newcomer nicht(LUCY, QBTS, IONQ, BNAI, NESTE, ...). Aber sonst ein sehr guter Broker

Unsere 4- und 5-Sterne-Bewertungen werden angezeigt. Die genauen Benutzerdaten wurden absichtlich anonymisiert, um die Privatsphäre gemäß den Anforderungen der DSGVO zu schützen.

4.8
Bewertungen
4.7
Bewertungen
4.7
4.6

Bereit, einem führenden Broker beizutreten?

Treten Sie unserer weltweiten Trader-Community bei
1. Erstellen Sie Ihr Konto2. Tätigen Sie Ihre erste Einzahlung3. Beginnen Sie mit dem Trading