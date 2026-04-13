Handeln US Dollar Index - DXY CFD
Der US Dollar Index (USDX) dient als Benchmark für die Messung des relativen Werts des amerikanischen Dollars zum Korb ausländischer Währungen oder den Währungen der US-Handelspartner. Der Index erhöht seinen Wert, wenn der US-Dollar-Wechselkurs seine Position im Vergleich zu anderen Währungen stärkt. Der Index wird von der ICE Futures Commodity Exchange berechnet und veröffentlicht. Der USDX stellt ein gewichtetes geometrisches Mittel des Dollarwertes (USD) gegenüber einer Liste ausländischer Währungen dar, einschließlich Euro (EUR), japanischer Yen (JPY), Pfund Sterling (GBP), kanadischer Dollar (CAD), schwedischer Krone (SEK) und Schweizer Franken (CHF). Beobachten Sie den US-Dollar-Kurs auf Capital.com.