Arm-IPO – Wie Sie Arm-Aktien traden können

Was treibt den Realtime-Aktienkurs von Arm an?

Der Realtime-Aktienkurs von Arm kann durch Faktoren wie die Nachfrage nach Halbleiter-IP, das Lizenzierungsvolumen, Entwicklungen in den Bereichen KI und Edge-Computing, die Wettbewerbspositionierung und die allgemeine makroökonomische Stimmung beeinflusst werden.

Umsatz aus Lizenzen und Lizenzgebühren

Den Großteil seiner Umsätze erzielt Arm durch die Lizenzvergabe für seine Chip-Architekturen und die Erhebung von Lizenzgebühren für jedes verkaufte Gerät, das die Designs des Unternehmens verwendet. Daher könnten Schwankungen im Lizenzierungsvolumen und in der Nachfrage auf dem Endverbrauchermarkt – insbesondere in den Bereichen Smartphones, Rechenzentren und Automobile – die Bewertung des Unternehmens beeinflussen.

Zum Beispiel meldete Arm im Jahr 2024 einen Anstieg der Lizenzgebühren im Jahresvergleich, der durch die Nachfrage nach seiner v9-Architektur in KI-fähigen Mobilgeräten angetrieben wurde. Jede Verlangsamung der Smartphone-Auslieferungen oder Verzögerungen bei der Markteinführung von Chips für die Automobilindustrie könnte jedoch die Lizenzierungsaktivitäten beeinträchtigen und den Kurs von ARM belasten.

KI und Edge-Computing

Die Position von Arm bei der Ausstattung von stromsparenden KI-Workloads und von Edge-Computing-Geräten könnte die langfristigen Wachstumsaussichten begünstigen. Der Einsatz der Designs des Unternehmens in KI-Beschleunigern, Wearables und Smart-Infrastruktur könnte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken.

Sollten hingegen Wettbewerber oder auf RISC-V basierende Alternativen in der KI oder bei eingebetteten Systemen eine größere Rolle einnehmen, könnte der vermeintliche technologische Vorsprung von Arm unter Druck geraten. Die Marktreaktion auf neue Partnerschaften oder Produkteinführungen in diesen Bereichen könnte den Aktienkurs in beide Richtungen beeinflussen.

Risiko der Kundenkonzentration

Zu den Kunden von Arm gehören große Chip-Hersteller wie Nvidia. Aufgrund des Umfangs dieser Geschäftsbeziehungen könnten sich Veränderungen der Lizenzbedingungen, Vertragserneuerungen oder strategische Neuausrichtungen der wichtigsten Partner auf die zukünftigen Umsätze auswirken. Im Jahr 2023 teilte Arm mit, dass über 50 % seines Umsatzes von den fünf größten Kunden des Unternehmens stammen.

Wenn eines dieser Unternehmen die Abhängigkeit vom geistigen Eigentum von Arm reduziert – zum Beispiel durch Investitionen in ein internes Chipdesign oder alternative Architekturen – könnte der Aktienkurs von Arm einem Abwärtsdruck ausgesetzt sein. Andererseits könnten eine umfassendere Integration oder ausgeweitete Lizenzvereinbarungen zu einem positiven Momentum führen.

Rechtliche Streitigkeiten und Durchsetzung des geistigen Eigentums

So eskalierte zuletzt der Rechtsstreit mit Qualcomm über Lizenzvereinbarungen, wobei Arm die Architekturlizenz von Qualcomm Ende des Jahres 2024 kündigte und sich dabei auf die unberechtigte Nutzung seines geistigen Eigentums berief. Solche Streitigkeiten verdeutlichen den Einsatz von Arm für den Schutz seines geistigen Eigentums in wichtigen Märkten. Zukünftige rechtliche Entwicklungen oder Unsicherheiten in Bezug auf die Rechte an dem geistigen Eigentum könnten die Anlegerstimmung beeinflussen.

Halbleiterzyklus und makroökonomische Trends

Wie andere auf Chips bezogene Aktien kann auch der Aktienkurs von Arm auf allgemeine Halbleiterzyklen, Bestandskorrekturen und Trends bei den Kapitalausgaben reagieren. Eine Erholung der weltweiten Chipnachfrage – insbesondere in den Bereichen Mobilgeräte, Automobile und Rechenzentren – könnte die Performance der Aktie unterstützen.

Andererseits könnte Gegenwind in Form von überschüssigen Lagerbeständen, einer nachlassenden Nachfrage nach Verbraucherelektronik oder steigenden Zinssätzen die Bewertungen im gesamten Sektor belasten. Trotz seines Modells mit geringem Kapitaleinsatz unterliegt Arm den gleichen Risiken in der Lieferkette und auf dem Endverbrauchermarkt wie andere Marktteilnehmer des Ökosystems.

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