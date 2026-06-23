Arm-IPO – Wie Sie Arm-Aktien traden können
Erfahren Sie mehr über Arm und seinen IPO mit potenziellen Kurstreibern und wie Sie Technologie-Aktien über CFDs traden können.
Wann ist der Arm-IPO?
Arm Holdings begann den Handel an der Börse am 14. September 2023, nachdem der IPO-Kurs am 13. September bekannt gegeben wurde. Der Kurs für den IPO lag bei 51 $ pro Aktie, womit das Unternehmen eine geschätzte Bewertung von 52 Mrd. $ bis 54,5 Mrd. $ erhielt.
Der im Vereinigten Königreich ansässige Chip-Designer entschied sich dafür, in den USA an die Börse zu gehen, wobei die Muttergesellschaft SoftBank einen Anteil von 9,4 % verkaufte, um etwa 4,87 Milliarden $ einzunehmen. Hierbei handelte es sich um den größten Tech-IPO des Jahres, welcher das Interesse an Aktien aus den Sektoren Halbleiter und KI widerspiegelte.
Arm ist unter dem Tickersymbol „ARM“ an der Nasdaq-Börse notiert, mit den folgenden Handelszeiten, von Montag bis Freitag:
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Sommerzeit (März bis November): 14:30 Uhr bis 21:00 Uhr UTC
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Winterzeit (November bis März): 13:30 Uhr bis 20:00 Uhr UTC
Der vorbörsliche und nachbörsliche Handel ist für an der NASDAQ notierte Aktien ebenfalls verfügbar. Beobachten Sie den Realtime-Kurs des Unternehmens mit unserem Arm Holdings-Aktienkurschart.
Was ist Arm?
Arm ist ein britisches Unternehmen für die Entwicklung von Halbleitern und Software mit Sitz in Cambridge, das im Jahr 1990 als ein Joint Venture zwischen Acorn Computers, Apple und VLSI Technology gegründet wurde. Es entwickelt energieeffiziente Prozessor-Architekturen, die in Smartphones, Tablets, Laptops, Servern und IoT-Geräten zum Einsatz kommen. Anstatt Chips herzustellen, lizenziert Arm seine Designs an Unternehmen wie Samsung, welche diese in ihre eigene Hardware integrieren.
Für etwa 99 % aller Smartphones auf der Welt kommt die Technologie von Arm zum Einsatz, und auch in den Bereichen Cloud-Computing, KI und Automobilsysteme spielt sie eine zunehmende Rolle. Die Chip-Designs des Unternehmens sind für ihren geringen Stromverbrauch bekannt, weshalb sie zum Standard im mobilen und eingebetteten Computing geworden sind. Arm hat ein globales Ökosystem von mehr als 1.000 Partnern aufgebaut, die zusammen mehr als 250 Milliarden Chips in ihre Produkte eingebaut haben, die auf der Technologie von Arm basieren.
Arm Holdings wurde im Jahr 2016 von der japanischen SoftBank für 32 Milliarden $ übernommen und wird seit 2022 von CEO Rene Haas geführt.Nvidia hat versucht, Arm für 40 Milliarden $ im Jahr 2020 zu übernehmen, jedoch wurde das Vorhaben aufgrund regulatorischer Hürden eingestellt.
Was treibt den Realtime-Aktienkurs von Arm an?
Der Realtime-Aktienkurs von Arm kann durch Faktoren wie die Nachfrage nach Halbleiter-IP, das Lizenzierungsvolumen, Entwicklungen in den Bereichen KI und Edge-Computing, die Wettbewerbspositionierung und die allgemeine makroökonomische Stimmung beeinflusst werden.
Umsatz aus Lizenzen und Lizenzgebühren
Den Großteil seiner Umsätze erzielt Arm durch die Lizenzvergabe für seine Chip-Architekturen und die Erhebung von Lizenzgebühren für jedes verkaufte Gerät, das die Designs des Unternehmens verwendet. Daher könnten Schwankungen im Lizenzierungsvolumen und in der Nachfrage auf dem Endverbrauchermarkt – insbesondere in den Bereichen Smartphones, Rechenzentren und Automobile – die Bewertung des Unternehmens beeinflussen.
Zum Beispiel meldete Arm im Jahr 2024 einen Anstieg der Lizenzgebühren im Jahresvergleich, der durch die Nachfrage nach seiner v9-Architektur in KI-fähigen Mobilgeräten angetrieben wurde. Jede Verlangsamung der Smartphone-Auslieferungen oder Verzögerungen bei der Markteinführung von Chips für die Automobilindustrie könnte jedoch die Lizenzierungsaktivitäten beeinträchtigen und den Kurs von ARM belasten.
KI und Edge-Computing
Die Position von Arm bei der Ausstattung von stromsparenden KI-Workloads und von Edge-Computing-Geräten könnte die langfristigen Wachstumsaussichten begünstigen. Der Einsatz der Designs des Unternehmens in KI-Beschleunigern, Wearables und Smart-Infrastruktur könnte sich positiv auf die Anlegerstimmung auswirken.
Sollten hingegen Wettbewerber oder auf RISC-V basierende Alternativen in der KI oder bei eingebetteten Systemen eine größere Rolle einnehmen, könnte der vermeintliche technologische Vorsprung von Arm unter Druck geraten. Die Marktreaktion auf neue Partnerschaften oder Produkteinführungen in diesen Bereichen könnte den Aktienkurs in beide Richtungen beeinflussen.
Risiko der Kundenkonzentration
Zu den Kunden von Arm gehören große Chip-Hersteller wie Nvidia. Aufgrund des Umfangs dieser Geschäftsbeziehungen könnten sich Veränderungen der Lizenzbedingungen, Vertragserneuerungen oder strategische Neuausrichtungen der wichtigsten Partner auf die zukünftigen Umsätze auswirken. Im Jahr 2023 teilte Arm mit, dass über 50 % seines Umsatzes von den fünf größten Kunden des Unternehmens stammen.
Wenn eines dieser Unternehmen die Abhängigkeit vom geistigen Eigentum von Arm reduziert – zum Beispiel durch Investitionen in ein internes Chipdesign oder alternative Architekturen – könnte der Aktienkurs von Arm einem Abwärtsdruck ausgesetzt sein. Andererseits könnten eine umfassendere Integration oder ausgeweitete Lizenzvereinbarungen zu einem positiven Momentum führen.
Rechtliche Streitigkeiten und Durchsetzung des geistigen Eigentums
So eskalierte zuletzt der Rechtsstreit mit Qualcomm über Lizenzvereinbarungen, wobei Arm die Architekturlizenz von Qualcomm Ende des Jahres 2024 kündigte und sich dabei auf die unberechtigte Nutzung seines geistigen Eigentums berief. Solche Streitigkeiten verdeutlichen den Einsatz von Arm für den Schutz seines geistigen Eigentums in wichtigen Märkten. Zukünftige rechtliche Entwicklungen oder Unsicherheiten in Bezug auf die Rechte an dem geistigen Eigentum könnten die Anlegerstimmung beeinflussen.
Halbleiterzyklus und makroökonomische Trends
Wie andere auf Chips bezogene Aktien kann auch der Aktienkurs von Arm auf allgemeine Halbleiterzyklen, Bestandskorrekturen und Trends bei den Kapitalausgaben reagieren. Eine Erholung der weltweiten Chipnachfrage – insbesondere in den Bereichen Mobilgeräte, Automobile und Rechenzentren – könnte die Performance der Aktie unterstützen.
Andererseits könnte Gegenwind in Form von überschüssigen Lagerbeständen, einer nachlassenden Nachfrage nach Verbraucherelektronik oder steigenden Zinssätzen die Bewertungen im gesamten Sektor belasten. Trotz seines Modells mit geringem Kapitaleinsatz unterliegt Arm den gleichen Risiken in der Lieferkette und auf dem Endverbrauchermarkt wie andere Marktteilnehmer des Ökosystems.
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So können Sie Arm-Aktien traden
Hier erfahren Sie, wie Sie Arm-Aktien auf Ihrer ausgewählten Handelsplattform traden können. Arm-Aktien werden an der NASDAQ-Börse zu den regulären Börsenhandelszeiten in den USA gehandelt.
- 1. Wählen Sie eine HandelsplattformWählen Sie einen Broker, der Arm-Aktien anbietet. Viele Broker bieten den Zugang zu Arm-Aktien über CFDs an, womit Tradern ermöglicht wird, auf die Kursbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegende Aktie zu besitzen.
- 2 Richten Sie ein Handelskonto einErstellen Sie ein Konto bei Ihrer ausgewählten Plattform. Sie müssen persönliche Daten angeben und eine Identitätsprüfung abschließen.
- 3 Zahlen Sie Geld einFügen Sie Ihrem Konto mit der von Ihnen bevorzugten Zahlungsmethode Geld hinzu. Zahlen Sie nur ein, womit Sie auch bereit sind zu traden.
- 4 Beobachten Sie den Aktienkurs von ArmBeobachten Sie den Realtime-Kurs von Arm auf unserem Arm Holdings-Aktienkurschart. Achten Sie auf Indikatoren wie Ertragsmeldungen, Branchennachrichten, geopolitische Ereignisse und regulatorische Veränderungen.
- 5 Platzieren Sie Ihren TradeEröffnen Sie eine CFD-Position, sobald Sie bereit sind. Entscheiden Sie sich, long oder short zu gehen, je nach Ihrer Ansicht der Märkte. Erwägen Sie den Einsatz von Stop-Loss- und Take-Profit-Orders, um Ihr Risiko zu steuern.
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Welche Technologie-Aktien kann ich traden?
Neben Arm Holdings können Trader auch ein Exposure zum allgemeinen Technologie-Sektor aufbauen, indem sie andere führende Aktien aus den Bereichen Halbleiter, Computing, KI und Cloud-Infrastruktur traden.
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm ist ein bedeutender Lizenznehmer von Arm und setzt dessen Architektur in Snapdragon-Chips für Smartphones, Tablets und Automobilsysteme ein.Qualcomm generiert seinen Umsatz sowohl aus dem Verkauf von Chipsätzen als auch aus Lizenzvereinbarungen, wobei der Aktienkurs des Unternehmens von Faktoren wie der weltweiten Nachfrage nach Mobilgeräten, der 5G-Einführung und dem Wachstum bei vernetzten Fahrzeugen und XR-Plattformen beeinflusst wird.
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD produziert x86-Prozessoren und Grafikprozessoren für Spiele, PCs und Server. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Designs für Rechenzentren und eingebettete Anwendungen, die auf Arm basieren.AMD übernahm Xilinx im Jahr 2022, womit das Unternehmen sein Portfolio im Bereich adaptives Computing erweiterte, einschließlich KI und industrielle Anwendungsfälle. Der Aktienkurs des Unternehmens wird durch Faktoren wie die Einführung von KI-Produkten, Maßstäbe des Wettbewerbs und Umsätze aus dem Segment der Rechenzentren beeinflusst.
Erfahren Sie mehr in unserem AMD-Trading-Leitfaden.
Raspberry Pi Holdings (RPI)
Raspberry Pi, das im Jahr 2024 in London an die Börse ging, entwickelt kostengünstige Einplatinencomputer für den Bildungsbereich sowie Industrie- und Hobbyanwender. Seine Boards verwenden Prozessoren, die auf Arm basieren und von Broadcom bereitgestellt werden, wobei diese mit Open-Source-Software laufen. Raspberry Pi ist auch in die Bereiche der eingebetteten und industriellen Anwendungen expandiert.
Erfahren Sie mehr in unserem Leitfaden zum Raspberry Pi-IPO.
Apple (AAPL)
Apple verwendet maßgeschneidertes Silizium auf Basis von Arm in seiner gesamten Produktpalette, einschließlich der Chips der M-Serie in Macs und der Chips der A-Serie in iPhones und iPads. Der Übergang zum internen Chipdesign begann im Jahr 2020 und wurde bis 2022 abgeschlossen, mit dem Ziel, die Abhängigkeit von Drittanbietern zu verringern. Quartalsberichte, Entwicklungen in der Lieferkette, Umsatzwachstum bei den Dienstleistungen, geopolitische Bedenken und Produktankündigungen können den Aktienkurs von Apple beeinflussen.
Erfahren Sie mehr in unserem Apple-Trading-Leitfaden.
Nvidia (NVDA)
Nvidia konzipiert Grafikprozessoren und KI-Beschleuniger, die in Rechenzentren, autonomen Fahrzeugen und Hochleistungsrechnern zum Einsatz kommen. Zwar basieren die primären Produkte des Unternehmens nicht auf der Architektur von Arm, doch der Grace-Prozessor von Nvidia – der im Jahr 2024 eingeführt wurde – verwendet Arm-Kerne, um auf KI- und Hyperscale-Workloads abzuzielen. Die Unternehmenserträge, die Umsätze der Rechenzentren und die Entwicklungen im eigenen CUDA-Ökosystem können den Aktienkurs von Nvidia beeinflussen.
Erfahren Sie mehr in unserem Nvidia-Trading-Leitfaden.
Oder finden Sie in unserem Leitfaden zum Aktienhandel heraus, wie Sie auf Tech-Aktien traden können und mehr.
Häufig gestellte Fragen
Wann ist die Arm-Aktie an die Börse gegangen?
Arm Holdings notierte am 14. September 2023 an der NASDAQ-Börse unter dem Tickersymbol „ARM“. Der IPO-Kurs belief sich auf 51 $ pro Aktie, wobei SoftBank etwa 10 % des Unternehmens verkaufte und damit 4,87 Mrd. $ einnahm. Die Börsennotierung ergab für Arm eine anfängliche Bewertung von etwa 52–54,5 Milliarden $.
War der IPO von Arm erfolgreich?
Der IPO von Arm stellte die größte Börseneinführung im Tech-Bereich der USA im Jahr 2023 dar und zog eine erhebliche institutionelle Nachfrage an. Die Aktien eröffneten bei 56,10 $ und beendeten ihren ersten Handelstag bei 63,59 $ – ein Anstieg von 24 % im Vergleich zum Eröffnungskurs. Die Performance schwankte seither jedoch im Einklang mit den Trends im Halbleitersektor und der Anleger-Positionierung im Hinblick auf die Nachfrage nach KI und mobilen Chips.
Wie viel ist Arm wert?
Mit Stand vom 1. April 2025 verzeichnete Arm Holdings eine Intraday-Marktkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden $. Die Bewertung des Unternehmens wird durch das Lizenzierungsvolumen, die Lizenzumsätze und die Verbreitung seiner Chip-Architekturen in den Bereichen KI, Automotive und Mobile beeinflusst.
Kann man ARM-Aktien kaufen?
Ja. Arm-Aktien können während der Handelszeiten in den USA an der NASDAQ-Börse gehandelt werden. Trader können Aktien direkt über eine Plattform für den Aktienhandel kaufen oder mit Differenzkontrakten (CFDs) auf Kursbewegungen spekulieren, die auf Plattformen wie Capital.com verfügbar sind.
Wann hat Nvidia angeboten, Arm zu kaufen?
Nvidia erklärte sich bereit, Arm im September 2020 von SoftBank für 40 Milliarden $ zu übernehmen, wobei diese Summe sowohl Aktien als auch Barmittel umfasste. Die Vereinbarung wurde von den Regulierungsbehörden in den USA, im Vereinigten Königreich und in der EU aus Wettbewerbsgründen verhindert und im Februar 2022 auch offiziell eingestellt. Bis zu seinem IPO im Jahr 2023 verblieb Arm weiterhin im Besitz von SoftBank.