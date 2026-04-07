عقود الفروقات مقابل العقود الآجلة: أبرز الاختلافات
في هذا المقال، نستعرض أبرز الجوانب التي يتعين عليك معرفتها عند المقارنة بين تداول عقود الفروقات والعقود الآجلة، مع تسليط الضوء على الفروقات الجوهرية بين هاتين الأداتين الماليتين، بدءًا من هيكليتهما ومرورًا بساعات تداولهما وانتهاءً بالمخاطر المرتبطة بكل منهما.
عقود الفروقات مقابل العقود الآجلة: كيف يُمكن المقارنة بينهما؟
تُعد عقود الفروقات (CFD) والعقود الآجلة طريقتين شائعتين ورئيسيتين لتداول مختلف الأسواق المالية، كالأسهم والسلع الأولية وغيرها الكثير. وبوجه عام، يمكن اعتبار تداول عقود الفروقات خيارًا يتسم بمرونة أكبر، مما يجعله يحظى بشعبية واسعة لدى المتداولين الذين يفضلون الاستراتيجيات قصيرة الأجل. وفي المقابل، تستند آلية عمل العقود الآجلة إلى التداول بسعر ثابت يتم تحديده مسبقًا، مما يجعلها أكثر ملاءمة للاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل. وتجدر الإشارة إلى أنه يمكنك من خلال منصتنا تداول عقود الفروقات سواء بالسعر الفوري للأصل الأساسي أو بسعره الآجل.
ولتيسير استيعاب الفروقات الجوهرية بين عقود الفروقات والعقود الآجلة، نقدم فيما يلي تعريفًا مبسطًا وشاملًا لكل منهما.
ما هي عقود الفروقات؟
عقود الفروقات هي أدوات مالية مشتقة تتيح لك فرصة التداول والمضاربة على تحركات أسعار مختلف فئات الأصول – كالأسهم، أو السلع الأولية، أو العملات الأجنبية (الفوركس) – دون الحاجة إلى امتلاك هذه الأصول بشكل فعلي ومباشر. تتميز هذه العقود بمرونة عالية، حيث لا تخضع لتاريخ انتهاء صلاحية محدد، مما يمنح المتداول حرية الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة للمدة التي يراها مناسبة. وتحظى عقود الفروقات بشعبية كبيرة في أوساط المتداولين الذين يركزون على التداولات قصيرة إلى متوسطة الأجل، كما أنها تتيح إمكانية استخدام الرافعة المالية (والتي تُعرف أيضًا بمفهوم التداول بالهامش). وتعني الرافعة المالية أنه يمكنك التحكم في صفقة أكبر حجمًا بمبلغ استثماري أولي أصغر نسبيًا، وإن كان ذلك، بطبيعة الحال، يزيد أيضًا من حجم الخسائر المحتملة بقدر ما يزيد من حجم الأرباح المتوقعة.
باستخدام عقود الفروقات، يمكنك فتح صفقة شراء توقعًا لارتفاع سعر الأصل، أو صفقة بيع على المكشوف توقعًا لانخفاضه. ولكن يجب الانتباه إلى أن الرسوم التوضيحية المعروضة قد تظهر سيناريوهات الربح المحتمل فقط – فإذا تحرك السعر في الاتجاه المعاكس للتوقعات، ستترتب على ذلك خسائر مالية.
اعرف أكثر عن تداول عقود الفروقات من هُنا.
ما هي العقود الآجلة؟
في المقابل، تُعرّف العقود الآجلة بأنها اتفاقيات مُلزمة لشراء أو بيع أصل معين، أو الذهب على سبيل المثال، بسعر يتم تحديده مسبقًا عند إبرام العقد، على أن يتم التسليم الفعلي في تاريخ محدد مستقبلًا. ويتم تداول العقود الآجلة بشكل أساسي في البورصات المنظمة، وفقًا لشروط موحدة وتواريخ انتهاء صلاحية قياسية، مما يجعلها أداة مناسبة للاستراتيجيات الاستثمارية طويلة الأجل ولأغراض التحوط من تقلبات الأسعار في مختلف فئات الأصول، لا سيما في أسواق السلع الأولية.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه يمكن أيضًا تداول العقود الآجلة في شكل عقود فروقات كأدوات مالية مشتقة (كما سنوضح أدناه)، وهي الطريقة التي ستتمكن من خلالها من تداول هذه العقود عبر منصتنا. وفيما يلي، نعرض مثالًا لعقد فروقات على عقد آجل للنفط الخام الأمريكي يستحق في شهر مارس، وهو نتيجة لعملية بحث افتراضية في السوق.
مثال توضيحي على تداول عقود الفروقات على العقود الآجلة
لنفترض أنك ترغب في تداول عقود النفط الخام الأمريكي، الذي يبلغ سعره الحالي في السوق 50 دولارًا للبرميل، وذلك بهدف تأمين سعر شراء معين في ظل توقعات تشير إلى ارتفاع محتمل في الأسعار مستقبلًا. وعليه، تقوم في شهر يناير بشراء عقد فروقات على عقد آجل للنفط الخام الأمريكي يستحق التسليم في شهر مارس، وذلك بسعر 50 دولارًا، مضاربًا بذلك على أن أسعار النفط سترتفع قبل تاريخ انتهاء صلاحية العقد.
- إذا ارتفع سعر النفط إلى 55 دولارًا بحلول تاريخ انتهاء الصلاحية في مارس (أو في أي وقت تقرر فيه إغلاق الصفقة قبل ذلك التاريخ)، فإن قيمة عقد الفروقات الذي اشتريته سترتفع. وفي هذه الحالة، يكون ربحك هو فارق السعر البالغ 5 دولارات (أي 55 دولارًا - 50 دولارًا) مضروبًا في حجم العقد الذي قمت بشرائه.
- أما إذا انخفض سعر النفط إلى 45 دولارًا، فإن صفقتك ستتكبد خسارة قدرها 5 دولارات لكل برميل يمثله العقد، حيث يكون سعر السوق قد انخفض إلى ما دون سعر دخولك الأصلي.
وعلى النقيض من ذلك، يمكنك الدخول في "صفقة بيع على المكشوف" على العقد الآجل إذا كنت تعتقد أن السعر مرشح للانخفاض قبل تاريخ انتهاء الصلاحية. وفي هذه الحالة، إذا ارتفع السعر قبل انتهاء الصلاحية، فإن قيمة عقد الفروقات الخاص بك ستنخفض (مما يعني خسارة)، أما إذا انخفض السعر كما توقعت، فسيحقق عقد الفروقات الخاص بك ربحًا.
لماذا يفضل المتداولون عقود الفروقات؟
فيما يلي استعراض لأبرز المزايا الاستراتيجية التي قد تدفع المتداولين لتفضيل تداول عقود الفروقات.
- الوصول إلى طيف واسع ومتنوع من الأسواق: تتيح لك عقود الفروقات إمكانية تداول الأسهم، والسلع الأولية، والعملات الأجنبية (الفوركس)، وغيرها الكثير من الأدوات المالية، كل ذلك من خلال منصة تداول واحدة ومتكاملة.
- الرافعة المالية: أداة لتعظيم حجم التعرض للسوق والتحّكم في صفقات أكبر برأس مال أولي أقل، مما يعزز بشكل كبير العائد المحتمل على الاستثمار (والمخاطر أيضًا).
- المدة المرنة: عقود الفروقات الفورية لا تخضع لتواريخ انتهاء صلاحية محددة، مما يمنح المتداولين حرية كاملة في تحديد توقيت إغلاق صفقاتهم.
- التنويع: سهولة توزيع الاستثمارات وتنويع الاستراتيجيات عبر فئات أصول متعددة ومختلفة ضمن حساب تداول واحد.
- التركيز قصير ومتوسط الأجل: تتناسب طبيعة عقود الفروقات بشكل خاص مع استراتيجيات التداول قصيرة ومتوسطة الأجل، كالتداول اليومي الذي يتطلب استجابة سريعة لتغيرات السوق الآنية.
لماذا يفضل المتداولون العقود الآجلة؟
فيما يلي استعراض لأبرز المزايا الاستراتيجية التي قد تدفع المتداولين المحترفين لتفضيل العقود الآجلة.
- تداول منظم ومُهيكل: إن وجود تواريخ انتهاء صلاحية ثابتة وشروط تعاقدية موحدة يوفر أطرًا زمنية واضحة ومحددة للصفقات.
- تثبيت السعر: تتيح العقود الآجلة القدرة على تثبيت أسعار شراء أو بيع الأصول في المستقبل، مما يساعد على التحوط ضد تقلباتها السعرية غير المتوقعة، خاصة في أسواق السلع الأولية المتقلبة.
- الرافعة المالية: أداة لتعظيم حجم التعرض للسوق والتحّكم في صفقات أكبر برأس مال أولي أقل، مما يعزز بشكل كبير العائد المحتمل على الاستثمار (والمخاطر أيضًا).
- فرص التحوط: تُستخدم العقود الآجلة بشكل شائع من قبل المتداولين الأفراد والمؤسسات الاستثمارية الكبرى لإدارة المخاطر والتحوط منها في أسواق معينة.
- التركيز على الاستراتيجيات طويلة الأجل: قد تكون العقود الآجلة أكثر ملاءمة للمتداولين الذين يركزون في استراتيجياتهم على اتجاهات السوق طويلة الأجل وعلى إدارة الأسعار على مدى فترات زمنية ممتدة.
وفيما يلي، نستعرض المزيد من الفروقات الجوهرية بين هاتين الأداتين الماليتين الهامتين عند وضعهما في مقارنة مباشرة جنبًا إلى جنب.
ما هي عقود الفروقات على العقود الآجلة؟
عقود الفروقات على العقود الآجلة هي فئة من عقود الفروقات (CFD) تُحاكي وتعكس بدقة تحركات أسعار عقد آجل معين. وتتيح هذه الأداة للمتداولين فرصة المضاربة على سعر الأصل الأساسي لعقد آجل ما، مثل السلع الأولية أو المؤشرات أو العملات، دون الحاجة إلى شراء العقد الآجل الفعلي أو الالتزام بتسويته المادية.
وبخلاف العقود الآجلة القياسية، لا تتضمن عقود الفروقات على العقود الآجلة تواريخ انتهاء صلاحية ثابتة، مما يوفر قدرًا أكبر من المرونة للمتداولين الذين يرغبون في الاحتفاظ بصفقاتهم مفتوحة دون التقيد بتاريخ انتهاء صلاحية محدد للعقد. وهذه الميزة تجعل عقود الفروقات على العقود الآجلة خيارًا شائعًا بين المتداولين الذين يسعون إلى تكوين انكشاف استثماري على أسواق العقود الآجلة باستخدام الرافعة المالية، مع الاستفادة من مرونة إضافية في إدارة صفقاتهم.
عقود الفروقات أم العقود الآجلة، أيهما الأفضل؟
تعتمد الإجابة على سؤال "أيهما الأفضل" على الأهداف الاستثمارية لكل متداول وتفضيلاته الخاصة في السوق. فمن جانب، توفر عقود الفروقات مرونة عالية نظرًا لعدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية لها، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال أقل نسبيًا، وإمكانية الوصول إلى طيف واسع ومتنوع من الأسواق العالمية، مما يجعلها خيارًا جذابًا ومناسبًا للتداول قصير الأجل ولأغراض تنويع المحافظ الاستثمارية.
أما العقود الآجلة، بآجالها الثابتة والمحددة سلفًا ومتطلبات رأس المال الأعلى نسبيًا، فقد تكون الخيار الأنسب للمتداولين الذين يُقدرون قيمة العقود الموحدة والقياسية، والذين يتبعون نهجًا خاصًا ومدروسًا في إدارة المخاطر.
ولكن، من المهم أن نتذكر أنه بالإضافة إلى إمكانية تداول العقود الآجلة مباشرة في البورصات المنظمة، يمكن أيضًا تداولها كعقود فروقات، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على تحركات أسعار العقود الآجلة مباشرة من خلال مزود خدمات المشتقات المالية الذي يتعاملون معه. وغالبًا ما يتم ذلك باستخدام نفس المنهجيات المتبعة في التحليل الأساسي والفني عند تداول عقود الفروقات على الأسعار الفورية.
وخلاصة القول، تُعد عقود الفروقات خيارًا مثاليًا للمتداولين الذين يولون الأولوية القصوى للمرونة والتنوع في أدواتهم الاستثمارية، بينما قد تناسب العقود الآجلة (سواء تم تداولها مباشرة في البورصة أم كعقود فروقات) أولئك المتداولين الذين يفضلون الهيكلية والوضوح في التداول، ويركزون على فئات أصول معينة، كالسلع الأولية على سبيل المثال.
كيفية تداول عقود الفروقات والعقود الآجلة على منصتنا
عندما تتداول عقود الفروقات والعقود الآجلة، يمكنك المضاربة عبر صفقات الشراء أو البيع على تحركات أسعار مجموعة واسعة من الأسواق العالمية، سواء بالسعر المباشر أو الآجل. وللاستعداد بشكل أفضل وتحقيق أقصى استفادة من هذه الفرص، ينبغي التعمق في أساسيات التداول، والاسترشاد بآخر أخبار وتحليلات السوق لفتح صفقات مبنية على بيانات موثوقة. كما يُؤكد على ضرورة التأكد من قوة استراتيجية إدارة المخاطر للتأهب للتقلبات المحتملة، بالإضافة إلى أهمية صقل المهارات في سيكولوجية التداول لتعزيز الثقة والانضباط في مواجهة تحديات الأسواق.
الأسئلة الشائعة
هل عقود الفروقات هي نفسها العقود الآجلة؟
كلا، تختلف عقود الفروقات اختلافًا جوهريًا عن العقود الآجلة. فعقود الفروقات هي عادةً عقود مرنة لا تتضمن تاريخ انتهاء صلاحية محدد، مما يسمح للمتداولين بالمضاربة على أسعار مختلف فئات الأصول ضمن أي إطار زمني يرغبون به، سواء كان قصيرًا أم متوسطًا أم طويلًا. أما العقود الآجلة، فهي عقود موحدة وقياسية ذات تواريخ انتهاء صلاحية ثابتة ومحددة سلفًا، وغالبًا ما تُستخدم في أسواق السلع الأولية لأغراض التداول المنظم والتحوط من تقلبات الأسعار. ورغم أن كلتا الأداتين توفران إمكانية استخدام الرافعة المالية، إلا أن العقود الآجلة قد تتميز بسيولة أعمق في السوق وتسعير أكثر شفافية يتم عبر البورصات المنظمة. ولكن، من ناحية أخرى، تتيح عقود الفروقات للمتداولين إمكانية الوصول إلى أسواق العقود الآجلة والمضاربة على أسعارها دون الحاجة إلى الالتزامات الكاملة المرتبطة بحيازة العقود الآجلة الفعلية.
ما المقصود بعقد الفروقات على العقود الآجلة؟
إن عقد الفروقات على العقود الآجلة هو أداة مالية مشتقة تتيح للمتداولين فرصة المضاربة على تحركات أسعار عقد آجل معين، دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي الذي يمثله ذلك العقد الآجل أو التعامل مع أي من متطلبات التسوية الفعلية عند تاريخ الاستحقاق. وبخلاف العقود الآجلة القياسية، توفر عقود الفروقات على العقود الآجلة مرونة أكبر، حيث تسمح للمتداولين باتخاذ "صفقات شراء" (توقعًا لارتفاع السعر) أو "صفقات بيع على المكشوف" (توقعًا لانخفاض السعر)، ويتحدد مقدار الربح أو الخسارة في هذه الصفقات بناءً على فارق السعر بين سعر افتتاح الصفقة وسعر إغلاقها.
هل تختلف التكاليف والرسوم بين عقود الفروقات والعقود الآجلة؟
نعم، يمكن أن تتباين هياكل التكاليف والرسوم المرتبطة بتداول عقود الفروقات والعقود الآجلة. فعادةً ما تنطوي عقود الفروقات على ما يُعرف "بفارق السعر" أو "السبريد" – وهو الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء الذي يعرضه الوسيط – وقد تترتب عليها أيضًا "رسوم التبييت" إذا تم الاحتفاظ بالصفقة مفتوحة لأكثر من يوم تداول واحد. وعند تداول العقود الآجلة كعقود فروقات، قد تُطبق أيضًا رسوم التبييت، وإن كانت طريقة احتسابها تختلف عن تلك المطبقة على عقود الفروقات الفورية.في المقابل، غالبًا ما تتضمن العقود الآجلة المتداولة مباشرة في البورصات تكاليف أولية ورسومًا واضحة، مثل العمولات المفروضة على كل صفقة، ورسوم البورصة، بالإضافة إلى متطلبات الهامش. ولا تترتب على العقود الآجلة، كقاعدة عامة، أي رسوم تبييت، حيث عادةً ما تكون هذه التكاليف مُضمنة بالفعل في آلية تسعير العقد نفسه عند إصداره.
أيهما أنسب للتداول قصير الأجل: عقود الفروقات أم العقود الآجلة؟
بالنسبة لاستراتيجيات التداول قصير الأجل، قد تكون عقود الفروقات هي الخيار الأكثر سهولة في الوصول والاستخدام، وذلك نظرًا لما تتمتع به من مرونة عالية، وسهولة في فتح وإغلاق الصفقات بسرعة، وعدم وجود تواريخ انتهاء صلاحية مُلزمة تُقيد المتداول. أما العقود الآجلة، بآجالها المحددة سلفًا، فغالبًا ما تكون هي الأنسب للصفقات الاستراتيجية أو تلك التي تمتد على مدى زمني أطول، على الرغم من أن بعض المتداولين ذوي الخبرة يستخدمونها أيضًا في عمليات التداول اليومي. وبوجه عام، غالبًا ما يُفضل المتداولون عقود الفروقات للتداول اليومي أو للمضاربات قصيرة الأجل التي تستهدف اقتناص تحركات سعرية سريعة، بينما قد تكون العقود الآجلة أكثر فائدة وجدوى للمتداولين الذين لديهم رؤية سوقية محددة على المدى المتوسط أو الطويل، أو الذين يسعون إلى تطبيق استراتيجية تحوط معينة ضد مخاطر تقلبات الأسعار.