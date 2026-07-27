أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة
يمكن للطروحات العامة الأولية (IPOs) أن توفر للمستثمرين والمتداولين وصولاً مبكرًا إلى أسهم شركات سريعة النمو وفرص تداول جديدة ومثيرة – لكنها تنطوي بطبيعتها أيضًا على درجة من المخاطر لا يمكن إغفالها. ومع ظهور إدراجات جديدة في الأسواق العالمية خلال عام 2025، يراقب المتداولون المحترفون عن كثب الأسماء الواعدة ذات الإمكانات العالية عبر قطاعات حيوية ومتنوعة كالتكنولوجيا المالية، والطاقة، والتجارة الإلكترونية، وغيرها.
فيما يلي تحليلنا لأبرز الطروحات العامة الأولية القادمة حسب المنطقة الجغرافية، مع تسليط الضوء على الاتجاهات الرئيسية التي يجب الإلمام بها، وشرح تفصيلي لكيفية تداول الأسهم المدرجة حديثًا باستخدام عقود الفروقات (CFDs).
أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في المملكة المتحدة
يشهد سوق الطروحات العامة الأولية في المملكة المتحدة زخمًا متجددًا خلال عام 2025، حيث تتصدر العديد من الأسماء التجارية المعروفة عناوين الأخبار بخطط للإدراج في بورصة لندن أو أسواق دولية أخرى. فيما يلي بعض أبرز الطروحات العامة الأولية التي تستحق المتابعة: (جميع المعلومات محدّثة حتى تاريخ 2 أبريل 2025 وقابلة للتغيير بناءً على التطورات التنظيمية أو السوقية).
|
الشركة
|
المجال
|
التقييم التقديري (العام)
|
الموعد المتوقع للطرح
|
Revolut
|
خدمات مصرفية رقمية
|
60 مليار دولار (2025)
|
2025
|
Shein
|
تجارة إلكترونية
|
30–66 مليار دولار (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
خدمات مصرفية رقمية
|
5.9 مليار دولار (2024)
|
2025
|
Waterstones
|
مكتبات بيع الكتب
|
غير متاح
|
لم يحدد بعد
|
BrewDog
|
سلع استهلاكية
|
2 مليار دولار (2018)
|
لم يحدد بعد
Revolut
Revolut تطورت لتصبح واحدة من أكبر البنوك الرقمية في أوروبا، وقُدرت قيمتها بحوالي 60 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من فبراير 2025. وتشير التقارير إلى أن إدراجها في بورصة لندن قيد الإعداد، ولكنه يظل رهنًا بالحصول على موافقة الترخيص المصرفي الكامل في المملكة المتحدة.
Shein
Shein قدمت ملفًا سريًا للاكتتاب العام الأولي، وعلى الرغم من أن مقرها الرئيسي يقع في سنغافورة، تشير التقارير إلى أنها تخطط للإدراج في بورصة لندن خلال عام 2025. قُدرت قيمة عملاق أزياء التجارة الإلكترونية هذا بحوالي 50 مليار دولار في فبراير 2025، وقد استقطب إدراجها العام المحتمل اهتمامًا عالميًا واسعًا من قبل محللي أسواق التجزئة والتكنولوجيا على حد سواء.
تعرف على المزيد حول اكتتاب Shein المحتمل من دليلنا لتداول الطرح العام الأولي لـShein.
Monzo
Monzo تهدف لأن تكون جاهزة تمامًا لعملية الاكتتاب العام الأولي بحلول نهاية عام 2025، مع قرار لم يُحسم بعد بشأن ما إذا كان الإدراج سيتم في المملكة المتحدة أم في الولايات المتحدة. ووفقًا للتقارير، بلغت قيمة هذا البنك الرقمي البريطاني الحديث (neobank) حوالي 5.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، وهو يواصل العمل على توسيع نطاق عملياته وتحسين مستويات ربحيته قبيل أي إعلان رسمي عن خطط الإدراج.
Waterstones
Waterstones الشهيرة تدرس، وفقًا للتقارير، إمكانية تنفيذ طرح عام أولي محتمل في لندن أو نيويورك، بالتزامن مع خططها التوسعية في أسواق المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وبينما لم يتم تأكيد أي جدول زمني، فإن أي قرار بهذا الشأن سيعتمد بشكل كبير على الاستراتيجية التي سيتبناها مالك أسهم الشركة الخاصة، شركة إليوت مانجمنت (Elliott Management).
BrewDog
تم تأجيل خطط الطرح العام الأولي لشركة BrewDog بعد أن كانت تخطط سابقًا للإدراج في بورصة لندن. كان آخر تقييم معروف لها يقارب 1.8 مليار جنيه إسترليني (حوالي 2 مليار دولار أمريكي) في عام 2018. وعلى الرغم من عدم تأكيد موعد جديد، تواصل الشركة إبداء اهتمامها بتنفيذ طرح عام مستقبلي.
تعرف على المزيد حول اكتتاب BrewDog المحتمل من دليلنا لتداول الطرح العام الأولي BrewDog.
أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في الإمارات العربية المتحدة
يشهد مشهد الطروحات العامة الأولية في دولة الإمارات العربية المتحدة زخمًا متصاعدًا، مدفوعًا بالمبادرات المدعومة حكوميًا ونمو القطاع الخاص المتسارع. ومع سعي كل من أبوظبي ودبي لتنويع أسواق رأس المال وتعزيز عمقها، يراقب خبراء السوق عن كثب الإدراجات الجديدة المحتملة لكل من العلامات التجارية الرائدة والشركات المبتكرة الواعدة.
|
الشركة
|
المجال
|
التقييم التقديري (العام)
|
الموعد المتوقع للطرح
|
الاتحاد للطيران
|
طيران
|
5 مليار دولار (2025)
|
2025
|
Noon.com
|
تجارة إلكترونية
|
غير متاح
|
لم يحدد بعد
|
مصدر
|
الطاقة
|
غير متاح
|
لم يحدد بعد
|
فايف القابضة
|
الضيافة الفاخرة
|
2.5–3 مليار دولار (2023)
|
2025
الاتحاد للطيران
الاتحاد للطيران تستعد لتنفيذ طرح عام أولي تاريخي يستهدف تقييمًا بقيمة 5 مليارات دولار، مما قد يجعلها أول شركة طيران خليجية يتم إدراجها في الأسواق العامة. وبدعم من صندوق أبوظبي السيادي (القابضة ADQ)، من المتوقع أن يشمل الاكتتاب طرح حصة تبلغ 20% من خلال 2.7 مليار سهم.
Noon.com
Noon.com تظل مرشحًا قويًا للطرح العام الأولي، على الرغم من عدم الإعلان عن أي خطط إدراج رسمية حتى الآن. وبصفتها منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، أقرت الشركة بوجود اهتمام بالطرح العام لكنها نفت وجود أي جدول زمني وشيك لتنفيذه.
مصدر
مصدر تدرس، وفقًا للتقارير، إمكانية تنفيذ طرح عام أولي مستقبلي بهدف جمع الأموال لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة الطموحة، مع وجود تكهنات بإمكانية الإدراج المزدوج الذي قد يشمل بورصة نيويورك. رسميًا، صرحت الشركة بأنه "لا توجد خطط حالية" للطرح العام.
فايف القابضة
فايف القابضة تدير مجموعة من الفنادق العصرية الفاخرة في كل من دبي وزيورخ وإيبيزا. وتخطط الشركة التي تتخذ من الإمارات مقرًا لها لتنفيذ اكتتاب عام أولي بقيمة 2 مليار دولار في عام 2025، وتشير التقارير إلى تخصيص 10% من الأسهم المطروحة لبرنامج خيارات أسهم الموظفين كجزء من استراتيجية الإدراج.
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أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في أستراليا
تتشكل آفاق سوق الطروحات العامة الأولية في أستراليا لعام 2025 بفعل التطورات المتسارعة في قطاع الطاقة النظيفة، وابتكارات التكنولوجيا الحيوية، والعودة المحتملة لشركات الطيران إلى الأسواق العامة. وبينما يتسم السوق المحلي بالحذر نسبيًا، هناك مجموعة من الشركات المهيأة لإعادة جذب الاهتمام لبورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX).
|
الشركة
|
المجال
|
التقييم التقديري (العام)
|
الموعد المتوقع للطرح
|
United H2
|
الطاقة
|
75 مليون دولار (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
تكنولوجيا حيوية
|
غير متاح
|
2025
|
Virgin Australia
|
طيران
|
2.5 مليار دولار (2020)
|
لم يحدد بعد
United H2
United H2 تستعد فعليًا للإدراج العام، مع خطط لتنفيذ اكتتاب عام مزدوج في كل من أستراليا وأمريكا الشمالية. وقد وصل أحدث تقييم داخلي لها إلى 75 مليون دولار في عام 2024 – بزيادة قدرها 275% عن تقييمها السابق البالغ 20 مليون دولار.
HaemaLogiX
HaemaLogiX، شركة التكنولوجيا الحيوية المتخصصة في تطوير علاجات للورم النقوي المتعدد، تستعد للإدراج العام لأول مرة في بورصة أستراليا (ASX) خلال عام 2025. لم تفصح الشركة عن تقييم رسمي حتى أبريل 2025، لكن اهتمام المستثمرين لا يزال قويًا.
Virgin Australia
Virgin Australia تستهدف العودة إلى الأسواق العامة، مع احتمالية تنفيذ طرح عام أولي تحت ملكية شركة الأسهم الخاصة Bain Capital. بعد خروجها من مرحلة الإدارة القضائية في عام 2020 من خلال صفقة استحواذ بقيمة 2.5 مليار دولار، أعادت الشركة إحياء خطط إعادة الإدراج – على الرغم من عدم تأكيد أي موعد رسمي حتى الآن.
أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في أمريكا اللاتينية
يكتسب سوق الطروحات العامة الأولية في أمريكا اللاتينية زخمًا متزايدًا، حيث تستعد العديد من الشركات المرموقة وذات النمو المرتفع للطرح العام. تسلط هذه الطروحات العامة المحتملة الضوء على المكانة المتنامية للمنطقة كمركز للخدمات المالية، والعملات الرقمية المشفرة، وحلول الدفع المبتكرة. فيما يلي نظرة عامة مفصلة على أبرز الطروحات العامة المرتقبة في أمريكا اللاتينية، استنادًا إلى المعلومات المتاحة حتى 5 أبريل 2025.
|
الشركة
|
المجال
|
التقييم التقديري (العام)
|
الموعد المتوقع للطرح
|
Ualá
|
خدمات مالية
|
2.75 مليار دولار (2024)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
طيران
|
غير متاح
|
2025
|
Citibanamex
|
الخدمات المصرفية
|
غير متاح
|
2026
Ualá
Ualá نمت بسرعة كبيرة لتصبح واحدة من أكبر الشركات الناشئة في الأرجنتين، بقاعدة مستخدمين تتجاوز 8 ملايين مستخدم في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية. يشمل نظامها المالي البيئي الشامل خدمات إصدار البطاقات ودفع الفواتير، وقد دعمت مسار نموها جولة تمويل حديثة من الفئة E بقيمة 366 مليون دولار بقيادة Allianz X و TelevisaUnivision في مارس 2025. تستهدف Ualá تنفيذ الاكتتاب العام الأولي في عام 2026 أو ما بعده، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico، شركة الطيران الوطنية المكسيكية الرائدة، أبدت نيتها للإدراج في بورصة نيويورك (NYSE) بهدف جمع ما يقرب من 300 مليون دولار. وبعد خروجها بنجاح من إجراءات الحماية من الإفلاس في عام 2022، تخطط شركة الطيران للاستفادة من تعافيها وإمكانات نموها المستقبلية. سيشمل الطرح إصدار أسهم إيداع أمريكية (ADSs)، وتقود هذه المبادرة شركة Apollo Global Management ومساهمون آخرون.
Citibanamex
تدرس مجموعة سيتي جروب (Citigroup) إمكانية الإدراج العام لذراعها المصرفي للأفراد في المكسيك،Citibanamex، كجزء من استراتيجيتها الأوسع للتخارج من عمليات الخدمات المصرفية للأفراد في المكسيك. وبينما كانت الخطة تستهدف مبدئيًا تنفيذ الطرح العام في عام 2025، قد تؤدي العقبات التنظيمية وظروف السوق السائدة إلى تأجيل الإدراج حتى عام 2026. قد يتم طرح أسهم Citibanamex على شرائح خلال فترة تمتد لعامين حتى تتخارج Citigroup بالكامل من الوحدة.
أبرز الطروحات العامة الأولية المرتقبة في أوروبا
يشمل مشهد الطروحات العامة الأولية في أوروبا العديد من الإدراجات الكبرى المحتملة عبر قطاعات متنوعة تشمل التكنولوجيا المالية، والحوسبة السحابية، والخدمات المصرفية، والأنظمة الأمنية – مما يعكس النسيج الاقتصادي المتنوع للقارة.
|
الشركة
|
المجال
|
التقييم التقديري (العام)
|
الموعد المتوقع للطرح
|
Verisure
|
أنظمة أمنية
|
20–30 مليار يورو (2025)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
حوسبة عالية الأداء، سحابة، حلول ذكاء اصطناعي
|
10–16 مليار دولار (2025)
|
2025
|
Novobanco
|
الخدمات المصرفية
|
5.5–7 مليار يورو (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
منصة تداول عملات مشفرة
|
4.1 مليار دولار (2021)
|
2025
|
Klarna
|
خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)
|
15 مليار دولار (2025)
|
لم يحدد بعد
Verisure
Verisure، المدعومة من عملاق الأسهم الخاصة Hellman & Friedman، توفّر أنظمة أمن منزلي مُراقَبة في جميع أنحاء أوروبا وأمريكا اللاتينية. مع تقييم محتمل قد يصل إلى 30 مليار يورو، يمكن أن يكون هذا الطرح العام واحدًا من أكبر الطروحات العامة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة.
Northern Data (Ardent and Taiga)
Northern Data، وهي شركة تكنولوجيا ألمانية متخصصة في حلول الحوسبة عالية الأداء والسحابة والذكاء الاصطناعي، تخطط لتنفيذ إدراج مزدوج في أوروبا والولايات المتحدة للاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على الاستثمار في التكنولوجيا. وتدرس الشركة طرح وحدة مراكز البيانات التابعة لها (Ardent) وقسم الخدمات السحابية (Taiga) للطرح العام في سوق ناسداك (NASDAQ).
Novobanco
Novobanco، رابع أكبر بنك في البرتغال، نجح في التعافي بشكل ملحوظ منذ انهيار سلفه، Banco Espírito Santo. وقد أبلغ الرئيس التنفيذي مارك بورك الموظفين بأن الطرح العام الأولي قد يتم "في نهاية الربع الثاني أو نهاية الربع الثالث من هذا العام" (أي 2025)، اعتمادًا على ظروف السوق.
Bitpanda
Bitpanda، المنصة النمساوية لتداول ووساطة العملات المشفرة، تدرس إمكانية تنفيذ طرح عام أولي كجزء من استراتيجيتها الأوسع للنمو، مع تقييم محتمل للشركة يقارب 4 مليارات دولار. تهدف Bitpanda إلى تعزيز وجودها الأوروبي مع التطلع إلى التوسع العالمي.
Klarna
قامت الشركة السويدية العملاقة في مجال خدمات "اشتر الآن وادفع لاحقًا" (BNPL)،Klarna، مؤخرًا بإيقاف خططها للطرح العام الأولي مؤقتًا بسبب تقلبات السوق العالمية الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية الشاملة التي فرضها الرئيس ترامب على الواردات. كانت الشركة تخطط للإدراج في بورصة نيويورك في أبريل 2025 بتقييم يبلغ 15 مليار دولار، لكنها قررت التأجيل وسط ظروف اقتصادية غير مواتية.
تعرف على المزيد حول طرح Klarna المحتمل في دليلنا لتداول الطرح العام الأولي لـKlarna.
أسهم ما بعد الطرح المتاحة للتداول الفوري
على الرغم من أن المتداولين لا يمكنهم شراء أسهم الطرح العام الأولي بشكل مباشر عبر عقود الفروقات (CFDs) قبل بدء التداول الفعلي، إلا أنه يمكنهم المضاربة على تحركات أسعار الأسهم المدرجة حديثًا بعد أن تصبح متاحة للتداول العام في البورصة.
العديد من كبريات الشركات العالمية المدرجة اليوم بدأت مسيرتها في سوق الأسهم من خلال عملية الطرح العام الأولي، ومن أبرز الأمثلة على ذلك مجموعة "العمالقة السبعة" (Magnificent 7) – التي تضم ألفابت، وأمازون، وآبل، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وتسلا – والتي دخل معظمها سوق الأسهم عبر بوابة الطرح العام الأولي. تشكل أسهم هذه المجموعة مجتمعةً أكثر من 30% من إجمالي القيمة السوقية لمؤشر US 500، وما يقرب من 60% من القيمة السوقية لمؤشر US Tech 100.
تعرف على المزيد حول أسهم العمالقة السبعة في دليلنا لتداول العمالقة السبعة.
فيما يلي بعض الأمثلة الإضافية لأسهم شركات كبرى ذات قيمة سوقية مرتفعة ومتاحة للتداول بعد طرحها العام:
-
علي بابا (Alibaba): أُدرج عملاق التجارة الإلكترونية الصيني في بورصة نيويورك (NYSE) عام 2014 في ما كان يُعتبر حينها أكبر طرح عام أولي أمريكي. اليوم، تتجاوز القيمة السوقية لشركة علي بابا 2.4 تريليون دولار هونج كونج.
-
ميتا بلاتفورمز (Meta Platforms): أُدرجت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة، المعروفة سابقًا باسم فيسبوك، للتداول العام في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، توسعت ميتا لتشمل مجالات الذكاء الاصطناعي، والواقع الافتراضي (VR)، والإعلانات الرقمية، وتتجاوز قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار أمريكي.
-
فيزا (Visa): ظهر عملاق المدفوعات العالمي هذا لأول مرة في بورصة نيويورك عام 2008. وبقيمة سوقية تزيد عن 650 مليار دولار أمريكي، لا تزال فيزا تحتل مكانة رائدة في مجال المعاملات المالية العالمية.
-
شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (TSMC): تم طرح أسهم TSMC للطرح العام في عام 1994. وتُعد الشركة أكبر مسبك لأشباه الموصلات في العالم وتزود شركات كبرى مثل إنفيديا وآبل – وتتجاوز قيمتها السوقية 25 تريليون دولار تايواني جديد.
-
سنوفليك (Snowflake): هي شركة متخصصة في تخزين البيانات السحابية، وقد تم إدراجها لأول مرة في عام 2020. وبقيمة سوقية تتجاوز 50 مليار دولار أمريكي، اكتسبت Snowflake زخمًا قويًا بعد الطرح العام، مدفوعة بالطلب المتزايد على حلول الحوسبة السحابية.
القيم السوقية المذكورة في هذا المقال صحيحة وفقًا لأحدث التقديرات المتاحة، وهي عرضة للتغيير بناءً على تطور ظروف السوق وأداء كل شركة على حدة.
كيفية انتقاء الطروحات الأولية الواعدة في السوق
إن تحديد الطروحات الأولية "الأفضل" أو الواعدة يتطلب تقييمًا شاملاً لمجموعة من المؤشرات يتجاوز مجرد الضجيج الإعلامي المصاحب للطرح أو التقييمات الأولية المعلنة. يشمل هذا التقييم تحليل المقاييس المالية، والتموضع السوقي للشركة، والسياق الاقتصادي الأوسع.
يُنصح بدمج التحليل الأساسي المعمق للشركة مع الوعي التام بالظروف الاقتصادية الكلية الراهنة، مثل توجهات سياسة البنك المركزي أو بيانات التضخم، والتي قد تؤثر على نشاط الطروحات الأولية بشكل عام.
تقييمات ما قبل الطرح والإيرادات
ينطوي تحديد الطروحات الأولية ذات الإمكانات العالية على تقييم معايير متعددة. بدلاً من التركيز فقط على تقييم الشركة أو مدى شعبية القطاع الذي تنتمي إليه، غالبًا ما يقوم المتداولون والمستثمرون المحترفون بتقييم مزيج من المؤشرات المالية، وظروف السوق، والمعلومات العامة المتاحة لتحديد المخاطر والفرص المحتملة للطرح. فيما يلي بعض العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها:
مقاييس الربحية
بعض الطروحات الأولية تشمل شركات لم تحقق الربحية بعد. في مثل هذه الحالات، غالبًا ما ينظر المتداولون إلى هوامش الربح الإجمالية، ومعدل حرق النقد (Cash Burn Rate)، وتوقعات الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) لتقييم مدى استدامة نموذج العمل. غالبًا ما يُعتبر وجود مسار واضح ومحدد نحو تحقيق الربحية، مدعومًا بنمو مستمر في الإيرادات، مؤشرًا أكثر إيجابية.
اتجاهات القطاع وتوقيت الطرح
يمكن لتوقيت الطرح العام الأولي بالنسبة للمعنويات السائدة في السوق الأوسع أن يؤثر بشكل كبير على أدائه. على سبيل المثال، قد تحظى الإدراجات في قطاعي التكنولوجيا أو التكنولوجيا المالية بزخم أكبر خلال فترات التوسع والنمو في هذين القطاعين، بينما قد يتم تفضيل القطاعات الدفاعية خلال فترات الركود أو الانكماش الاقتصادي. قد يراقب المتداولون أداء مؤشرات القطاعات أو صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) كمؤشرات سياقية.
فترات الحظر ونشاط المطلعين من الداخل
تقيد فترات الحظر ما بعد الطرح (Post-IPO Lock-up Periods) كبار المطلعين والمسؤولين الداخليين في الشركة من بيع أسهمهم لفترة زمنية محددة بعد الإدراج، تتراوح عادةً بين 90 و 180 يومًا، على الرغم من أن هذه المدة يمكن أن تختلف حسب البورصة أو الولاية القضائية. يمكن لانتهاء فترات الحظر الوشيكة أن يؤدي إلى ضغوط بيعية على السهم. قد يتابع المتداولون الملفات التنظيمية أو نشرات الإصدار الخاصة بالشركة (حسب الولاية القضائية للإدراج) لمعرفة هياكل فترات الحظر ومستويات ملكية المطلعين.
دعم المستثمرين ومتعهدي التغطية
يمكن لوجود مستثمرين مؤسسيين ذوي سمعة طيبة أو متعهدي تغطية (Underwriters) مرموقين (مثل غولدمان ساكس أو مورغان ستانلي) في عملية الطرح أن يضيف مصداقية للطرح. يستخدم المتداولون أحيانًا هذا العامل كمؤشر غير مباشر (Proxy) على قوة العناية الواجبة الداخلية التي خضعت لها الشركة وتوقعات الطلب على أسهمها.
السياق التنظيمي والولاية القضائية
بالنسبة للشركات العاملة في قطاعات حساسة مثل الخدمات المالية، أو الرعاية الصحية، أو الذكاء الاصطناعي (AI)، يمكن لمدى الامتثال للمتطلبات التنظيمية أن يؤثر بشكل كبير على جاهزية الشركة للطرح العام الأولي والمخاطر المحتملة المرتبطة بها بعد عملية الإدراج. كما أن اختيار بورصة الإدراج (مثل سوق ناسداك، أو بورصة نيويورك، أو بورصة لندن) قد يؤثر أيضًا على عوامل حيوية مثل مستويات السيولة المتاحة للسهم، وساعات التداول، وسهولة الوصول للمتداولين المقيمين في المملكة المتحدة (أو مناطق أخرى)، ومدى التغطية من قبل المؤسسات الاستثمارية والمحللين.
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كيفية شراء وبيع أسهم الطروحات الأولية عبر عقود الفروقات
فيما يلي الخطوات الأساسية لتداول أسهم الطروحات الأولية بعد طرحها للتداول العام.
- انتظار إتمام عملية الإدراجعادةً ما تكون المشاركة المباشرة في شراء أسهم الطرح العام الأولي قبل الإدراج مقتصرة على فئات محددة من المستثمرين - ويمكن للمتداولين الأفراد البدء في التداول والمضاربة على السهم عبر عقود الفروقات (CFDs) فور بدء تداوله بشكل عام في البورصة.
- اختيار السهم وتحديد الاتجاهيمكنك الوصول إلى آلاف الأسهم عبر منصتنا. حدد السهم المدرج حديثًا الذي ترغب في تداوله وقرر ما إذا كنت ستفتح صفقة شراء أم بيع باستخدام عقود الفروقات، بناءً على تحليلك وتوقعاتك.
- الاستعانة بالتحليل الفنيحدد فرص التداول المحتملة باستخدام أدوات الرسوم البيانية المتقدمة والمؤشرات الفنية المتوفرة لدينا لتحليل حركة السعر وتحديد نقاط الدخول والخروج المثلى.
- ضبط تنبيهات للأسعارابقَ على اطلاع دائم بالتحركات السعرية الهامة من خلال ضبط تنبيهات سعرية مخصصة تصلك فور بلوغ السعر للمستويات التي تحددها.
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الأسئلة الشائعة
كيف يمكن شراء أسهم الطروحات الأولية القادمة
عادةً ما يكون وصول المستثمرين الأفراد إلى أسهم الطرح العام الأولي قبل إدراج الشركة محدودًا للغاية، وغالبًا ما يقتصر على المستثمرين المؤسسيين أو العملاء الذين لديهم وصول خاص من خلال وسطاء أو منصات استثمارية محددة. ومع ذلك، بمجرد أن تصبح الشركة عامة ويتم إدراج أسهمها، تصبح متاحة للتداول في السوق الثانوية. عند هذه النقطة، يمكن للمتداولين المضاربة على تحركات أسعارها باستخدام أدوات مثل عقود الفروقات (CFDs). تفاصيل المشاركة في الطرح العام الأولي عادة ما يتم الكشف عنها في نشرة الإصدار الخاصة بالشركة.
ما هي أفضل الطروحات الأولية القادمة؟
لا يوجد مقياس واحد ومحدد لتحديد الطروحات الأولية "الأفضل"، حيث يمكن أن تختلف النتائج بشكل كبير بناءً على القطاع الذي تنتمي إليه الشركة، وتوقيت الطرح بالنسبة لظروف السوق، ومعنويات المستثمرين السائدة. ومع ذلك، فإن الطروحات الأولية البارزة لشركات كبرى مثل Stripe و Revolut و CoreWeave و Shein قد حظيت بتغطية تحليلية كبيرة نظرًا لحجمها، وآفاق نموها، وأهميتها السوقية. يجب على المتداولين تقييم كل عملية إدراج بشكل مستقل باستخدام مزيج من المؤشرات المالية، وتحليل اتجاهات القطاع، والسياق الاقتصادي الكلي قبل اتخاذ أي قرارات تداول.
كيف يتم تداول الطروحات الأولية القادمة؟
لا يمكن تداول أسهم الطروحات الأولية القادمة قبل تاريخ إدراجها الرسمي وبدء تداولها في البورصة. بمجرد الإدراج، يمكن للمتداولين المضاربة على سعر السهم باستخدام عقود الفروقات (CFDs)، والتي تتيح فتح صفقات شراء أو بيع دون الحاجة لامتلاك الأسهم الأساسية. يتيح تداول عقود الفروقات التعرض للشركات المدرجة حديثًا مع توفير مرونة في الاستراتيجية والتنفيذ. من المهم مراقبة مستويات السيولة والتقلبات عن كثب، خاصة في الأيام الأولى لبدء التداول.
متى يمكنني البدء في شراء وبيع أسهم الطرح العام الأولي؟
يمكن لمتداولي عقود الفروقات عادةً الوصول إلى أسهم الطروحات الأولية في نفس اليوم الذي يبدأ فيه تداولها رسميًا في البورصة العامة. يعتمد التوقيت الدقيق على موعد إتاحة السهم للتداول على منصة الوساطة الخاصة بك. في معظم الحالات، تصبح أسهم الطرح العام الأولي قابلة للتداول خلال ساعات السوق القياسية، على الرغم من أن ذلك قد يختلف تبعًا للوسيط والمنطقة الجغرافية.