交易 Western Digital Corp - WDC

什麼是西部數據公司？



西部數據（WDC），即西部數據公司，是一家美國數據儲存公司，也是全球領先的硬碟機製造商之一。該公司成立於1970年，在電子產業領域迅速崛起。後來，公司將主要業務重心轉向數據儲存產業。現在該公司為企業和個人用戶提供電腦解決方案。



西部數據的產品種類繁多，從固態硬碟等可攜式儲存設備到內置硬碟儲存、外接儲存和雲端解決方案應有盡有。該公司與三星、東芝、英特爾和美光科技等公司競爭。截至2018年4月5日，西部數據公司的市值約為264.8億美元。



西部數據公司的關鍵人物有哪些？



史蒂芬·D·米利根（Stephen D. Milligan）是西部數據公司的執行長，自2013年1月起擔任此職務。他曾任日立環球儲存科技公司的總裁兼執行長。在任職期間，米利根帶領日立GST完成了業務轉型，最終促成西部數據於2012年收購該公司。



西部數據公司的另一位關鍵人物是馬修·馬森吉爾（Matthew Massengill），他曾在公司擔任多個高階職務，包括執行長和總裁，目前擔任董事會主席。



西部數據公司的現代發展史是什麼？



西部數據成立於1970年，最初名為通用數位公司（General Digital），但在次年便改為現在的名稱。到1975年，該公司已成為全球最大的獨立計算機晶片製造商。1980年代，西部數據進入數據儲存產業，並收購了多家硬體公司。西部數據在1990年代中期失去發展動力，但在2000年代積極推出新產品。2012年，西部數據完成對日立環球儲存科技公司的收購，成為全球最大的傳統硬碟製造商。



西部數據公司的最新發展是什麼？



西部數據近年來進行了更多收購，包括2016年5月收購SanDisk，以及2017年9月收購Tegile Systems。在2017財年的業績中，西部數據公司報告營收為191億美元，營業收入為20億美元，淨收入為3.97億美元，每股1.34美元。相較於前一年營收130億美元、營業收入4.66億美元、淨收入2.42億美元（每股1.00美元）的表現，這些數字都呈現良好成長。



過去十年來，西部數據的股價經歷了大幅上漲和顯著回檔。從2013年1月的不到45美元，股價在2014年12月飆升至113美元，隨後又在2016年5月跌至僅35美元。但到了2017年下半年，西部數據股價已回升至80至90美元之間。如需了解股價目前表現，請關注Capital.com。我們的西部數據圖表讓您輕鬆掌握所有資訊。



西部數據公司在哪些地區營運？



西部數據公司總部位於加州聖荷西。該公司在美國各地設有據點，從佛羅里達州到猶他州，從德克薩斯州到馬里蘭州均有分布。在美國以外的地區，西部數據在英國、法國、德國、中國、印度、日本和阿拉伯聯合大公國等多個國家設有代表處。



西部數據公司在哪裡交易？



西部數據股票在納斯達克證券交易所進行交易。該公司是兩個主要市場指數的成員：標準普爾500指數和美國科技100指數。請關注Capital.com查看最新的WDC圖表。我們將為您提供最新資訊，讓您掌握最新動態。