交易 Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares - VTI

Vanguard 全股市ETF



Vanguard全市場指數基金（VTI）是一檔交易所交易基金（ETF），旨在追蹤衡量整體股市投資報酬率的基準指數表現。



該ETF由Vanguard發行，而Vanguard股票投資集團則擔任這檔被動指數基金的顧問。



該基金採用指數化投資策略，力求複製CRSP（證券價格研究中心）美國全市場指數的表現。該指數包含近四千檔成分股，市值範圍涵蓋巨型股到大型股、小型股到微型股，幾乎代表了美國可投資股票市場的百分之百。



該基金成立於一九九二年，以低成本、廣泛分散投資和潛在稅務效率而聞名。它適合希望以低成本獲得美國股市廣泛曝險的投資者。



該基金透過抽樣方式投資指數，意即持有廣泛多元化的證券投資組合，整體而言在關鍵特徵方面近似於完整指數。這些關鍵特徵包括行業權重和市值，以及本益比和股息殖利率等財務指標。



截至二零二二年二月二十八日，科技股和非必需消費品是該基金投資組合中權重最高的兩大板塊，分別占百分之二十七點七和百分之十五點三零。基金投資組合中的其他板塊包括工業、醫療保健和金融業。該期間十大持股包括蘋果公司（AAPL）、微軟公司（MSFT）、亞馬遜公司（AMZN）、聯合健康集團（UNH）和NVIDIA公司（NVDA）。



截至二月二十八日，該基金的總淨資產為一點三兆美元（一兆英鎊）。

